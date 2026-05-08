Leonardo Alberto: ‘El mercado podría temer un cambio de gobierno en octubre próximo’

En un contexto de creciente volatilidad, los activos argentinos enfrentan serias incertidumbres que inquietan a los inversores. La situación se complica a medida que se acercan las elecciones presidenciales, un factor que está generando un clima de expectación en los mercados.

La inestabilidad en los activos argentinos se ha vuelto motivo de preocupación entre los inversores, especialmente en un escenario internacional donde el precio del petróleo muestra cierta estabilidad. Según el contador y economista Leonardo Alberto, el comportamiento del mercado financiero está cada vez más influenciado por el contexto político.

“Las relaciones políticas entre los mercados regulados y los capitales tienen un impacto directo en la economía”, afirmó Alberto al analizar la situación actual. Muchos esperaban que las políticas de Javier Milei generaran resultados positivos para las empresas cotizantes, pero esto aún no se ha reflejado en las valuaciones del mercado.

“Las promesas de Milei sobre cambios favorables al mercado no se han materializado”, indicó Alberto, resaltando que sectores clave como el energético han registrado pérdidas en medio de estas proyecciones iniciales. “Grandes empresas del sector, especialmente en la industria petrolera, han visto mermar su rentabilidad”, agregó.

Miradas Puestas en las Elecciones de 2027

La incertidumbre política relacionada con las elecciones presidenciales del próximo año es considerada uno de los factores fundamentales tras la actual inestabilidad financiera. “El mercado teme un cambio de gobierno para octubre del año entrante”, advirtió el economista.

A diferencia de elecciones pasadas, donde la volatilidad se intensificaba en los últimos dos meses previos a los comicios, ahora los inversores parecen anticipar acontecimientos con mucha más antelación. “Antes, los cambios se percibían en el último mes, ahora hay una anticipación notable”, destacó.

Deuda y Compromisos Financieros: Una Mirada Temprana

Otro de los puntos centralizados en la conversación fue la capacidad de Argentina para cumplir con sus obligaciones financieras en los próximos años. Alberto reflexionó sobre cómo los pagos de deuda durante esta gestión podrían mantenerse mediante refinanciaciones o asistencia internacional. “Se podría asegurar que, bajo el gobierno de Milei, los pagos estarán garantizados”, aseveró.

Sin embargo, la preocupación principal de los inversores no se limita a los vencimientos inmediatos; su atención también se centra en lo que podría suceder después de 2027. “Los inversores ya están mirando hacia octubre de 2027”, concluyó.