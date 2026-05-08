Ualá y billeteras virtuales enfrentan récord de morosidad: ¡más del 30%!

A medida que la crisis económica se profundiza, la morosidad en los hogares argentinos ha alcanzado un nuevo récord. Este fenómeno revela datos alarmantes sobre la situación financiera de las familias en el país.

En marzo, la morosidad en el crédito familiar llegó al 11,5%, marcando un nuevo hito desde 2004 y consolidando una preocupante tendencia. Esta cifra representa el décimo séptimo mes consecutivo de aumento y se traduce en un panorama cada vez más oscuro para muchas familias argentinas.

Un Incremento Preocupante en la Morosidad

De acuerdo con el análisis de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU) realizado por la consultora 1816, la morosidad total del sector privado ascendió del 6,7% al 7,0% en el último mes registrado. Este aumento no solo afecta a los hogares, sino que ha tenido un impacto significativo en las entidades no financieras, donde la morosidad superó el 30,1%, un aumento alarmante del 29,0% a 30,1% en febrero.

Un Contexto Económico Desalentador

La situación es aún más inquietante considerando que en octubre de 2024, la mora era solo del 2,5%. Esto implica un incremento casi cinco veces mayor en menos de año y medio, lo que pone de relieve la rapidez con la que esta crisis se está desarrollando.

Respuestas desde el Sistema Bancario

Frente a este escenario extraordinario, tanto bancos públicos como privados han comenzado a implementar respuestas para mitigar el estrés financiero de sus clientes. Muchos están ofreciendo programas de alivio que permiten a los deudores reestructurar sus obligaciones.

Entre las medidas adoptadas, los bancos públicos han mostrado un enfoque más proactivo, ofreciendo:

Tasas de interés reducidas y plazos extendidos para facilitar el pago de deudas.

y plazos extendidos para facilitar el pago de deudas. Posibilidad de quitas en las deudas para ayudar a sus clientes en crisis.

Por su parte, los bancos privados mantienen un enfoque más conservador, aunque también han implementado planes excepcionales.

La Paradoja de un Crecimiento Económico Frágil

Curiosamente, este aumento en la morosidad se observa en un entorno donde el PBI creció un 1,8% entre octubre de 2024 y febrero de 2026, indicando que el crecimiento económico no se traduce en una mejora en la calidad de vida de la población.

Desde el Banco Central, se justifica esta situación como resultado de una avalancha de créditos otorgados sin un análisis exhaustivo del perfil de los deudores, lo cual se vio afectado por un aumento en las tasas de interés durante el año pasado.

Desafíos en el Acceso al Crédito

La elevada morosidad ha tenido un efecto directo sobre la oferta de crédito, ya que los préstamos en pesos al sector privado han disminuido en términos reales durante cuatro meses consecutivos hasta abril. Al mismo tiempo, las tasas de interés permanecen altísimas, con un promedio del 68,3% (TNA) para las líneas de crédito personal, un nivel que persiste a pesar de un contexto de estabilidad en las tasas de corto plazo.

Según el informe de 1816, los prestamistas mantienen estas tasas elevadas como una medida de protección ante el creciente riesgo de impago, lo que solo aumenta la dificultad para las familias que luchan por mantenerse a flote.