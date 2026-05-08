Dwayne Johnson «La Roca»: Su peor inversión inmobiliaria jamás realizada

El famoso actor y exluchador Dwayne Johnson ha cerrado la venta de su lujoso rancho en Georgia, marcando una notable pérdida en su inversión inicial.

La propiedad, adquirida por $9.5 millones en 2019, fue finalmente vendida por $6.1 millones, lo que representa una pérdida de $3.4 millones. Inicialmente aprobada para la venta en 2021 por $7.5 millones, la casa de «La Roca» no logró atraerse compradores en un entorno inestable del mercado.

Un rancho impresionante pero sin compradores

Ubicado en Powder Springs, a solo 45 minutos del aeropuerto internacional de Atlanta, el rancho abarca 18.6 hectáreas y se distingue por su imponente residencia principal, que cuenta con una extensión de 1,400 m². Entre las características que destacan, se encuentran establos para 12 caballos, una pista de equitación, una piscina estilo resort, un jardín exuberante, una sala de cine, una bodega de vinos, una biblioteca y ocho amplios dormitorios.

El rancho de Dwayne Johnson en Georgia

Un diseño de ensueño

Con un enfoque en el confort refinado, la propiedad promueve una integración fluida entre los espacios interiores y exteriores. Su arquitectura atemporal combina amplias áreas sociales con rincones íntimos perfectos para la vida familiar, todo con un acabado meticuloso.

Interior del rancho

Un refugio familiar que se volvió un mal negocio

Johnson compró esta finca poco después de casarse con Lauren Hashian, utilizándola como un refugio familiar alejado del bullicio de Hollywood. Sin embargo, la decisión de vender la propiedad ha resultado ser una desventaja significativa para el actor, quien generalmente tiene un éxito notable en sus inversiones inmobiliarias. Aún está por verse quién será el nuevo dueño de esta exclusiva propiedad.