Córdoba: 96 muertes viales y alertas por fallas en políticas de seguridad

El panorama de seguridad vial en Córdoba se vuelve alarmante: en los primeros tres meses de 2026, las estadísticas revelan 96 muertes, donde los motociclistas son los más afectados.

Las muertes viales en Córdoba siguen siendo un desafío crítico para la seguridad pública. Durante el primer trimestre de 2026, se registraron 78 incidentes con un total de 96 víctimas fatales, destacando que un gran porcentaje de los fallecidos eran hombres al volante de motocicletas.

Datos Impactantes sobre los Accidentes Viales

De acuerdo con el informe, un alarmante 57,5% de las víctimas fatales conducía motos, mientras que el 55,1% de los accidentes se debieron a colisiones entre vehículos. Además, el 38,5% de estos incidentes ocurrió durante los fines de semana y, en 91% de los casos, no estaban presentes semáforos.

Críticas a las Estrategias de Seguridad Vial

El especialista en seguridad vial, Juan Botta Bernaus, cuestionó la efectividad de las políticas centradas exclusivamente en multas y sanciones. “Llevamos 10 años con esta política que se vuelve cada vez más grave y los resultados son cada vez peores”, señaló en una entrevista con Punto a Punto Radio.

La Multa Como Herramienta Limitada

Bernaus hizo hincapié en que el aumento de multas no ha logrado reducir la cifra de víctimas fatales y urge la necesidad de discutir enfoques alternativos. “La idea de que la sanción económica es el método más efectivo no está dando los resultados esperados”, afirmó.

La Importancia de un Enfoque Integral

Según el experto, abordar el problema de manera integral es fundamental. “Las multas son necesarias, pero no podemos depender únicamente de sanciones para resolver la cuestión de la seguridad vial”, dijo insistiendo en la necesidad de reformar el enfoque.

Ejes Clave: Educación e Infraestructura

Las políticas de seguridad vial deben fundamentarse en tres pilares esenciales: educación, infraestructura y control. “Un programa efectivo requiere no solo sanciones, sino un proceso de formación y un análisis profundo de la infraestructura vial”, explicó Bernaus.

La Desconexión entre Normas y Realidad

Además, resaltó que frecuentemente las gestiones priorizan acciones inmediatas en lugar de soluciones a largo plazo. “La sociedad necesita confiar en que las sanciones se aplican realmente y que su recaudación se utiliza para mejorar el sistema de tránsito”, aclaró.

Cultura Cívica y Cambio Necesario

El especialista concluyó que la problemática vial está profundamente arraigada en la cultura cívica. “La forma en que manejamos refleja quiénes somos como sociedad”, afirmó. Bernaus subrayó que la transformación cultural en el comportamiento vial no se logrará de forma inmediata y requiere un compromiso sostenido en educación y concientización.