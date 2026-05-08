Nuevo Canal en el Horario: Perfil Responde a la Venta de Bravo TV

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, Editorial Perfil está ultimando los detalles para el lanzamiento de un nuevo canal, que contará con figuras destacadas de la televisión argentina, como Jorge Fontevecchia y Marcelo Longobardi.

Un Canal a Medida del Público

El canal, aún sin nombre definido, podría llamarse «Perfil» o «+Perfil». La programación ocupará la franja que actualmente tiene Canal E, que se trasladará a un modelo de transmisión por streaming.

Ubicación y Programación

Los nuevos estudios estarán en la sede de Perfil, ubicada en Barracas, donde también se producen otras publicaciones y programas del grupo. La inauguración está prevista para julio o agosto, evitando la coincidencia con el Mundial de Fútbol.

Formatos Diversos

Según fuentes de la editorial, el canal no se centrará exclusivamente en noticias de último momento y ofrecerá programas de actualidad y opinión. Formatos conocidos como «Modo Fontevecchia» y «Longobardi» seguirán disponibles, además de otros contenidos relevantes.

El Futuro de Net TV y Canal E

Con el nuevo canal, Net TV reforzará su enfoque en programación de entretenimiento, mientras que Canal E reducirá su tiempo de emisión al adaptarse al streaming. Caras TV continuará en su estructura actual, apoyando la revista homónima.

La Expansión Multimedia de Editorial Perfil

Con la reciente venta de Bravo TV al grupo Alpha Media, Perfil se replantea su estrategia. La transacción no solo permitió saldar deudas con el personal, sino que también propicia el camino hacia un nuevo canal que promete impactar el sector audiovisual.

Un Mercado Competitivo

A medida que crece la oferta de canales de noticias en Argentina, el nuevo proyecto de Perfil reafirma su compromiso con la audiencia, en un contexto económico y político complejo que ha aumentado el interés por el contenido informativo.