Gil Mora elogia a Corea del Sur, rival del Tri en el Mundial 2026

En la antesala del Mundial 2026, las expectativas son altas para la Selección Mexicana, y el regreso de Gilberto Mora ha generado gran interés, sobre todo entre los medios de Corea del Sur, que ya ponen su mira en este talentoso mediocampista.

En el Centro de Alto Rendimiento (CAR), un grupo de periodistas surcoreanos visitó las instalaciones de la Selección Mexicana para conocer más sobre el equipo dirigido por el cuerpo técnico local, anticipando el crucial encuentro en la fase de grupos contra Corea del Sur.

Encuentro con los Medios Surcoreanos

La presencia de la prensa asiática resalta el creciente interés global en el desempeño del combinado mexicano. Durante la jornada de relaciones públicas, los reporteros surcoreanos, con la ayuda de colegas mexicanos, practicaron su español antes de dirigirse a Mora, encargado de acaparar todos los flashes tras su reciente recuperación de una lesión.

Comparaciones con las Estrellas Coreanas

Los periodistas surcoreanos no tardaron en comparar a Mora con Kang In Lee, destacado futbolista del Paris Saint-Germain y estrella de la selección surcoreana. Al respecto, Mora expresó: “Es un grandísimo jugador que juega en una de las mejores ligas de Europa”.

Expectativas para el Duelo Internacional

El mediocampista también compartió su perspectiva sobre el esperado encuentro entre México y Corea del Sur. “Va a ser un partido fascinante, ambos equipos tienen mucho talento y daremos lo mejor de nosotros para conseguir la victoria”, afirmó Mora, reflejando su compromiso y determinación.

Retos Superados y Recuperación Exitosa

La historia de Mora también incluye un importante desafío personal. Una lesión a principios de año puso en jaque su participación en el Mundial. Sin embargo, el jugador ha transformado la adversidad en motivación, sosteniendo: “Siempre confié en mí y en Dios, sabía que podía recuperarme”. Su proceso de rehabilitación se llevó a cabo en EE. UU., con el respaldo de Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana.

Un Futuro Prometedor en el Mundial

En sus palabras, Mora reveló que consideró la posibilidad de una operación, pero decidió optar por un tratamiento natural: “Siempre creí en la capacidad de mi cuerpo para recuperarse”. Con su inminente retorno al juego, su compromiso de sobresalir en el Mundial es inquebrantable.

La atención que recibe Mora de la prensa surcoreana subraya la importancia de su actuación en el Mundial 2026, donde México enfrentará a Corea del Sur en el grupo A, añadiendo un intrigante elemento a esta competencia internacional, que promete ser un espectáculo de talento y estrategia.