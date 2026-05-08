Trump Facilita la Caza en Parques y Refugios de EE. UU.

El gobierno de Donald Trump promueve la expansión de caza en áreas protegidas, generando preocupaciones sobre la seguridad de los visitantes y el bienestar de la fauna.

La administración Trump busca transformar las regulaciones de caza en parques nacionales y áreas silvestres, lo que ha suscitado un intenso debate entre conservacionistas y cazadores. Con la intención de fomentar estas actividades, el secretario del Departamento del Interior, Doug Burgum, ordenó la eliminación de restricciones burocráticas en enero pasado.

Nuevas Directrices para la Caza

Burgum ha enfatizado que facilitar la caza y la pesca no solo beneficia a la conservación del medio ambiente, sino que también impulsa la economía rural y promueve el acceso a la naturaleza. “Los terrenos públicos deben estar accesibles para la caza y la pesca, salvo que exista una excepción respaldada por la ley”, afirmó Burgum.

Impacto en Parques Nacionales

Este cambio afecta a 55 sitios bajo la jurisdicción del Servicio de Parques Nacionales (NPS) en los Estados Unidos. Según un análisis de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, algunos lugares ya han eliminado prohibiciones que limitaban la caza. Por ejemplo, en la costa nacional de Cape Cod, se extenderá la temporada de caza hasta el verano, mientras que en el área recreativa nacional de Lake Meredith, se permitirá limpiar las presas en los baños.

Desafíos del Cazador Moderno

A pesar de estas nuevas oportunidades, la caza ha ido disminuyendo debido a la urbanización. Solo el 4.2% de los estadounidenses mayores de 16 años se identifican como cazadores. Esto ha llevado a agencias estatales a buscar solución a la caída en los ingresos por licencias y tasas sobre armas y municiones.

Opiniones Divididas

Mientras que los defensores de la caza y algunos políticos respaldan estas modificaciones, opositores como Dan Wenk, exsuperintendente del Parque Nacional Yellowstone, advierten sobre la falta de diálogo público en torno a este asunto. “Es fundamental entender el verdadero problema que se está intentando abordar”, declaró Wenk.

Perspectivas de la Administración

Desde el Departamento del Interior, se describe esta iniciativa como un enfoque lógico para la gestión de tierras públicas. La portavoz Elizabeth Peace aseguró que las limitaciones necesarias para garantizar la seguridad pública seguirán vigentes. “Los cazadores han sido históricamente cuidadores de nuestras tierras”, añadió Peace, resaltando la importancia de facilitar el acceso a los espacios naturales.

Reacciones de Grupos Conservacionistas

Algunas organizaciones, como la Asociación de Conservación Theodore Roosevelt, ven con buenos ojos la orden de Burgum, considerándola un paso hacia la gestión equilibrada del medio ambiente y las costumbres al aire libre. Sin embargo, otros expertos, como Elaine Leslie, exjefa del departamento de recursos biológicos del NPS, lamentan que este enfoque no se basa en un manejo sustentado por la ciencia y puede afectar negativamente la experiencia de los visitantes.

La controversia continúa mientras se espera ver cómo estos cambios impactarán en la interacción entre la conservación, la caza y la experiencia de los visitantes en los parques nacionales.