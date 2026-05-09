Pablo Toviggino intenta apartar al juez que investiga a la AFA con una nota de un medio cercano

Una controversia resuena en la Asociación del Fútbol Argentino, donde su tesorero, Pablo Toviggino, busca separar al juez que investiga posibles actos ilícitos en la entidad, basándose en una publicación cuestionable de un medio cercano a su entorno.

El abogado de Toviggino, Marcelo Rocchetti, solicitó la recusación del juez Diego Amarante, argumentando una supuesta «enemistad manifiesta» del magistrado hacia el dirigente de la AFA. El pie de esta acción legal se sustenta en un artículo del portal Data Clave que sugiere una inclinación contra Toviggino.

El juez desestima la recusación

Amarante rechazó de inmediato la solicitud, alegando que carece de fundamentos sólidos y que no hay evidencias que indiquen una falta de imparcialidad. En su resolución, enfatizó que la petición parece tener como objetivo desviar el curso de la investigación judicial.

“El planteo no es más que un intento para evitar el avance legítimo del procedimiento”, afirmó el juez al desestimar la recusación.

Fe de denuncia: ARCA y las sospechas sobre la AFA

Este conflicto surge en el contexto de una ampliación de denuncia presentada por ARCA contra Toviggino, Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA. Se investiga una posible evasión tributaria que podría ascender a casi 300 millones de pesos, así como la posible existencia de una asociación ilícita.

Se cree que la solicitud de apartamiento se anticipa a futuras acciones judiciales en un expediente que sigue activo en el juzgado de lo Penal Económico.

La estructura mediática detrás de Toviggino

Uno de los aspectos más delicados de esta situación es la red de medios que, según diversas investigaciones, se ha conformado en torno a Toviggino para respaldar la gestión de la AFA bajo la dirección de Claudio Tapia. Este entramado incluye el portal Data Clave y otros medios relacionados como Doble Amarilla y Neura.

Se ha señalado que algunos de estos medios podrían haber recibido financiamiento de círculos cercanos a Toviggino, quien, a pesar de las acusaciones, ha negado cualquier conexión.

Allanamientos y movimientos sospechosos

La pesquisa se extiende también a allanamientos y actividades de sociedades ligadas al entorno del tesorero de la AFA. Recientemente, la Justicia realizó operaciones en las instalaciones del canal Carnaval en busca de vehículos cuyos movimientos son investigados por presunto lavado de dinero.

Algunos de estos vehículos habían sido localizados en una propiedad de lujo en Pilar, que se sospecha podría estar vinculada indirectamente a Toviggino. Nombres de empresas como Real Central SRL y Clase 79 Producciones SRL también figuran en el expediente, lo que amplía las dudas sobre la estructura empresarial que rodea al tesorero de la AFA.

La investigación continúa en marcha, mientras las autoridades judiciales tratan de establecer si han existido maniobras de evasión, lavado de activos y utilización de testaferros en el entramado que se examina.