General Motors paga $12.75 millones por vender datos de ubicación de conductores

La empresa automotriz General Motors (GM) se ha comprometido a abonar $12.75 millones para resolver acusaciones que indicaban la venta ilegal de datos de ubicación y conducción de cientos de miles de californianos a corredores de datos, según lo anunció el Fiscal General del estado, Rob Bonta. Este acuerdo surge tras múltiples afirmaciones de la compañía que aseguraban no llevar a cabo tales prácticas.

Datos Vendidos Sin Consentimiento

“General Motors comercializó la información de los conductores de California sin su conocimiento ni consentimiento”, afirmó Bonta en un comunicado. “Este conjunto de datos incluye información de ubicación precisa que puede revelar los hábitos y movimientos cotidianos de los californianos”.

Detalles del Acuerdo y Restricciones

La resolución de $12.75 millones, que requiere la aprobación judicial, se destina a penalidades civiles. Además, California impondrá restricciones a la utilización de datos de conducción por parte de GM y prohibirá la venta de esta información a cualquier corredor de datos durante cinco años.

Riesgos Asociados a la Venta de Datos

Una vez que se revela la ubicación exacta de un vehículo, se pueden obtener diversos tipos de información sensible, como residencias, lugares de trabajo o escuelas. Cuando estos datos ingresan a la industria de corredores de datos, se vuelve casi imposible para los consumidores controlar su difusión.

La Perspectiva de la Fiscalía

Brooke Jenkins, fiscal de San Francisco, destacó que “los automóviles modernos son máquinas de recolección de datos”. Es fundamental que los californianos conozcan qué información se está recopilando, cómo se utiliza y cuáles son sus derechos para optar por no participar. Estas responsabilidades recaen en las empresas automotrices.

Aumento de la Vigilancia sobre la Industria Automotriz

En años recientes, los fabricantes de automóviles han estado bajo un escrutinio creciente respecto a su capacidad para acceder y compartir datos de conductores con compañías de seguros y corredores de datos. Una investigación del New York Times en 2024 abordó cómo el comportamiento de conducción de los consumidores fue compartido con aseguradoras, revelando que algunas aumentaban sus tarifas basándose en esta información.

Investigación y Resultados

California inició su investigación sobre GM y otros fabricantes de automóviles en 2023, en colaboración con varios fiscales del estado y la agencia de protección de privacidad de California. Los hallazgos indicaron que entre 2020 y 2024, GM había vendido a los corredores de datos Verisk Analytics y LexisNexis Risk Solutions nombres, información de contacto, datos de geolocalización y comportamiento de conducción de cientos de miles de californianos, generando aproximadamente $20 millones en ingresos.

El Futuro de la Privacidad del Conductor

Bonta aclaró que los conductores de California no enfrentarán un aumento en las primas de seguros debido a la venta de datos por parte de GM, ya que se prohíbe a los aseguradores utilizar esta información para establecer tarifas. Sin embargo, destacó que GM había engañado a los consumidores al asegurar en su política de privacidad que no vendería sus datos de conducción ni de ubicación, mientras que, en realidad, transfería dicha información a corredores de datos sin el consentimiento de los usuarios.

Reacción de General Motors

Hasta el momento, GM no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre esta situación.