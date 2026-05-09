El Municipio atendió a más de 60 familias sin necesidad de evacuaciones

Las intensas lluvias y ráfagas de viento azotan Trelew, pero el Municipio se mobiliza para brindar apoyo a quienes sufren las consecuencias del clima adverso.

La subsecretaría de Desarrollo Humano y Comunitario, Carola Cordón, informó que hasta el momento se han recibido aproximadamente 65 solicitudes de ayuda, aunque no se han registrado evacuaciones.

Operativo de emergencia activo

Para abordar las complicaciones generadas por el clima, se ha implementado un operativo de emergencia que involucra a diversas áreas del Municipio. Cordón comentó sobre la rápida respuesta, destacando el rol del Centro Integral de Atención Ciudadana, que coordina la asistencia según el barrio y las necesidades específicas de cada familia.

Atención prioritaria para grupos vulnerables

La funcionaria mencionó que los pedidos más frecuentes están relacionados con asistencia para adultos mayores, familias con niños pequeños y personas con discapacidad. “Hemos recibido solicitudes de leña y alimentos para adultos mayores, pero, afortunadamente, no hemos tenido evacuados hasta el momento”, puntualizó.

Tareas preventivas y monitoreo constante

Además, Cordón destacó la importancia de las labores preventivas que han realizado en varios barrios, las cuales han ayudado a minimizar el impacto del temporal. Estas incluyen reparaciones en viviendas, limpieza de alcantarillas y el mantenimiento de sistemas de bombeo.

El Municipio confirmó que continuará la vigilancia y el monitoreo de las condiciones climáticas, manteniendo su compromiso de asistencia a los trelewenses durante esta difícil situación.