Iraq Descubre Gran Hallazgo Petrolero Cerca de la Frontera con Arabia Saudita en Medio de la Crisis de Hormuz

El Ministerio de Petróleo de Irak ha confirmado el hallazgo de un vasto campo petrolero en la provincia de Najaf, que promete transformar el panorama energético del país.

Se trata de un descubrimiento clave para el sector energético iraquí, con reservas iniciales estimadas en más de 8.8 mil millones de barriles de petróleo crudo. Este importante hallazgo se localiza en el bloque Qurnain, al suroeste de Irak, aproximadamente a 180 kilómetros de Bagdad y cerca de la frontera con Arabia Saudita.

Detalles sobre el Bloque Qurnain

El bloque Qurnain abarca una superficie de 8,773 kilómetros cuadrados y se ha convertido en una de las zonas más prometedoras para la exploración petrolera desde que se firmó el contrato para su desarrollo el 17 de octubre de 2024.

Producción Inicial

Las operaciones de perforación en el pozo de exploración Shams-11 revelaron la presencia de petróleo crudo ligero, con una capacidad de producción inicial de 3,248 barriles por día.

Colaboración con Empresas Chinas

La noticia fue dada a conocer durante una reunión oficial entre el Ministro de Petróleo iraquí, Hayan Abdul Ghani, y representantes de la empresa china ZhenHua Oil. En este encuentro, los funcionarios revisaron el progreso en el sitio Qurnain y discutieron técnicas de perforación avanzadas para mejorar la eficiencia en la exploración y producción.

Plan de Inversión Acelerada

ZhenHua, a través de su filial Qurnain Petroleum Limited, es el principal operador de las actividades de perforación y estudios sísmicos en asociación con el gobierno iraquí. La empresa ha presentado un plan de inversión acelerada dirigido a llevar el campo a una producción comercial en el menor tiempo posible.

Retos en las Exportaciones de Petróleo

Irak también está enfrentando desafíos importantes en sus exportaciones debido a la guerra en Oriente Medio y las interrupciones en el estrecho de Ormuz, un pasaje vital para el transporte de energía iraquí hacia los mercados globales.

Producción y Exportación

Previo al aumento de las tensiones en la región, Irak producía alrededor de 4.5 millones de barriles de petróleo al día, lo que lo colocaba como el tercer mayor productor en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Sin embargo, sus exportaciones han caído a 18.6 millones de barriles en marzo, generando ingresos de $1.96 mil millones, una disminución significativa respecto a los $6.81 mil millones obtenidos en febrero.