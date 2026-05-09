Clima del Día de la Madre 2026: Tormentas en Texas y Florida, calores extremos en California

Este domingo, el Día de la Madre en Estados Unidos se verá marcado por contrastes climáticos notables. Mientras algunas regiones vivirán lluvias y tormentas eléctricas, otras disfrutarán de un clima soleado y caluroso.

Según un informe de AccuWeather, el este del país enfrentará un Día de la Madre mayormente inestable. Desde los Grandes Lagos hasta Texas, se anticipan precipitaciones y tormentas eléctricas que afectarán la celebración.

Condiciones Invernales en el Este

Las tormentas más significativas se concentrarán en las áreas desde el valle de Ohio hacia el sur, incluyendo el centro de Texas y la costa central del Golfo. Ciudades como Nashville, Atlanta y Nueva Orleans deberán estar preparadas para la posibilidad de aguaceros y tormentas eléctricas constantes, lo que podría forzar a muchos a optar por actividades bajo techo.

Las tormentas eléctricas podrían afectar la celebración del Día de la Madre en varias ciudades del este. Stock en canva

Posibles Inundaciones en el Sudeste

Particularmente en la región entre el noreste de Texas y el norte de Florida, las lluvias podrían ser lo suficientemente intensas como para generar inundaciones repentinas. AccuWeather recomienda precaución a quienes transiten por el corredor de la Interestatal 10, donde las condiciones climáticas tienen potencial de empeorar rápidamente.

El corredor entre el noreste de Texas y el norte de Florida está bajo vigilancia por lluvias intensas. Imagen ilustrativa generada con IA

Sol y Calor en el Oeste

Mientras el este enfrenta condiciones adversas, el panorama es completamente diferente en la mitad occidental de Estados Unidos. AccuWeather pronostica un clima cálido y soleado, favorecido por un sistema de alta presión que generará un incremento en las temperaturas.

Zonas desérticas en Arizona, Nevada y el sur de California alcanzarán temperaturas que podrían superar los 100°F (38°C), estableciendo nuevos récords para esta época del año.

Recomendaciones para Disfrutar del Día de la Madre

Los meteorólogos instan a mantener una hidratación adecuada y a limitar la exposición prolongada al sol, sobre todo para quienes planean actividades al aire libre para celebrar a las madres. A pesar de las diferencias climáticas, ambas mitades del país se preparan para un Día de la Madre memorable.