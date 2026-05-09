Martín Migueles: El Novio de Wanda Nara en el Ojo de la Tormenta por la Causa SIRA

Título: La Reveladora Relación de Martín Migueles y Wanda Nara en Medio de un Escándalo

Bajada: La vida amorosa de Martín Migueles, el flamante novio de Wanda Nara, se entrelaza con una investigación judicial que destapa una trama de irregularidades en importaciones. Descubre todos los detalles.

Martín Migueles, conocido por su relación con la reconocida modelo y conductora Wanda Nara, está en el centro de una controvertida investigación judicial relacionada con permisos de importación. La trama revela conexiones sorprendentes que podrían poner en aprietos al empresario.

Un romance que sorprende a todos

La historia de amor entre Migueles y Nara comenzó a llamar la atención del público a partir de su relación, justo después de que la modelo pusiera fin a su vínculo con el futbolista Mauro Icardi. Según La Nación, el empresario conoció a la diva de Telefe a través de un amigo cercano, apodado «El Tano», quien trabaja como su peluquero. La pareja inició su romance en agosto del año pasado.

Un pasado no tan lejano

Yanina Latorre, reconocida comunicadora, ha compartido detalles sobre la vida personal de Migueles. Este empresario, que construyó su fortuna vendiendo celulares y tuvo experiencia laboral en la Aduana, ha estado casado varias veces. Con su primera esposa, tuvo una hija que reconoce, pero se conocen también otros vínculos nebulosos, incluido un hijo que nunca ha conocido, León, nacido en 2020.

El lujoso regalo de cumpleaños de Nara

El 2 de mayo, Nara mostró a sus seguidores los lujosos obsequios que recibió de Migueles, incluyendo un enorme oso de peluche, un bolso de marca y un elegante ramo de flores, además de una bolsa blanca que se decía contenía una joya valiosa.

La sombra de la Justicia

La situación de Migueles se complica por su vinculación en un caso judicial que involucra el sistema de autorizaciones de importación conocido como SIRA. La Justicia ha accedido a sus comunicaciones y encontrado pruebas que implican coimas de entre el 10% y el 15% para facilitar importaciones de manera ilícita.

Un nexo entre empresarios y funcionarios

Martín Migueles, en colaboración con Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, actuaba como intermediario entre empresarios y funcionarios, buscando facilitar el acceso al dólar oficial en un contexto económico complicado. Según informes del fiscal Franco Picardi, Migueles figura como imputado en el caso, lo que añade un nivel de seriedad a la situación.

Conversaciones reveladoras

Las investigaciones han incluido audios comprometidos donde Migueles promete acelerar los trámites para obtener las autorizaciones necesarias a un contacto. En una de las grabaciones, menciona: “Si tenés una empresa grande, yo consigo que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá”, dejando entrever el trasfondo de la operación.