Cuerpo Médico Forense examina estudos histopatológicos en el caso Ángel

Los estudios forenses sobre el fallecimiento de Ángel López, un niño de 4 años, están en manos del Ministerio Público Fiscal, que espera determinar las causas que le costaron la vida.

En Bahía Blanca, los resultados de los estudios histopatológicos realizados al cadáver de Ángel López han sido entregados al Ministerio Público Fiscal. Los fiscales Cristian Olazabal y Facundo Oribones ahora esperan que el Cuerpo Médico Forense aclare las circunstancias que rodearon la trágica muerte del menor.

Detalles de la investigación

Ángel falleció bajo el cuidado de su madre, Mariela Altamirano, y su pareja, González, a quien se le atribuyen múltiples golpes en la cabeza que, según la Fiscalía, llevaron a su deceso el 6 de abril. Al parecer, el menor sufrió al menos 20 traumatismos en la cabeza, lo que provocó una hemorragia fatal.

Expectativas sobre los resultados forenses

Los especialistas del Cuerpo Médico Forense están evaluando los estudios realizados para determinar si coinciden con el informe preliminar de la autopsia. Esta evaluación podría confirmar o refutar la causa de muerte sugerida hasta ahora, que implica un número significativo de traumatismos en la cabeza del niño.

Los cargos y la situación legal

La fiscalía ha clasificado provisionalmente el caso como “homicidio simple” para González y “homicidio agravado por el vínculo” para Altamirano, ambos considerados coautores. Se argumenta que González fue quien infligió las lesiones, mientras que la madre habría fallado en proteger a su hijo.

Defensa y alegaciones

Los abogados de González sostienen que no hay pruebas suficientes que justifiquen la calificación de homicidio, dado que la inflamación cerebral puede ser el resultado de diversas causas. Del mismo modo, los defensores de Altamirano han argumentado que los golpes que ocasionaron la inflamación no eran visibles externamente, sugiriendo que la muerte pudo deberse a otros factores.

Prisión preventiva y próximos pasos

Ante la gravedad de los cargos, González y Altamirano se encuentran en prisión preventiva hasta el 14 de octubre, momento en el que se vencerán los plazos de la investigación preliminar.