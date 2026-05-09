Aguinaldo para Jubilados: Fechas y Monto Según ANSES

El aguinaldo de junio se aproxima y la ANSES ya confirmó los detalles de pago para los jubilados y pensionados. Este ingreso extra será fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado el calendario de pagos correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) para la primera mitad de 2026. Este aguinaldo es un alivio económico esencial para muchos, especialmente en un contexto de inflación creciente y actualizaciones en los haberes.

A diferencia de otros sectores, los beneficiarios del sistema previsional no necesitan realizar trámites adicionales para recibir este importe. El aguinaldo se integrará directamente en el recibo de la jubilación mensual, facilitando así su acceso y evitando complicaciones en las entidades bancarias a nivel nacional. Esta medida busca garantizar que todos los jubilados puedan cobrar sin inconvenientes.

¿Cuáles son las Fechas de Pago del Aguinaldo?

El cronograma de pagos para junio está organizado según el monto de los haberes. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir del lunes 8 de junio. La asignación de las fechas de pago dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Por su parte, quienes reciben haberes superiores lo harán entre el 23 y el 29 de junio. Esta estrategia permite una mejor organización y evita aglomeraciones en los bancos.

Es importante señalar que el medio aguinaldo será depositado el mismo día que el haber mensual, lo que permite a los titulares retirar todos sus fondos en una sola operación, ya sea en un cajero automático o en la sucursal del banco.

¿Cómo se Calcula el Aguinaldo y Quiénes lo Reciben?

El monto del aguinaldo se establece mediante un cálculo sencillo: corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual recibida entre enero y junio del año. Este cálculo tiene en cuenta todos los ajustes por movilidad implementados por la ANSES en los primeros seis meses de 2026, lo que resulta en un SAC notablemente superior al de años previos. Los jubilados pueden consultar el desglose de sus ingresos en la plataforma digital de ANSES, accediendo a cada detalle.

Además de los jubilados del sistema ordinario, el aguinaldo también incluye a beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez, madres de siete hijos, así como a quienes están bajo la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). No se requiere tramitar nada para percibir este pago, garantizando así que ninguno se quede afuera de esta ayuda. Se recomienda el uso de canales electrónicos para una consulta más segura.

Con esto, el Estado se asegura de que millones de personas obtengan el apoyo económico que necesitan para su día a día y la gestión de sus gastos.