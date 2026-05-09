Caída de la confianza del consumidor en EE. UU. ante el miedo a la inflación

La reciente caída en la confianza del consumidor estadounidense refleja una creciente inquietud por la inflación y el impacto en la economía familiar. Este fenómeno podría tener repercusiones en el gasto y la recuperación económica.

La confianza del consumidor en EE.UU. ha alcanzado niveles preocupantes, cayendo a su mínimo histórico y exponiendo el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las familias. Según datos de la Universidad de Michigan, el índice preliminar de confianza se ubicó en 48,2, un descenso notable desde 49,8 en abril.

Inquietud por el Aumento de Precios

Los consumidores anticipan un incremento de precios del 4,5% anual en el próximo año, ligeramente por debajo de la proyección anterior. Para un horizonte de cinco a diez años, las expectativas se fijan en un aumento del 3,4%.

Gasolina: Un Factor Clave en la Desconfianza

El precio de la gasolina ha sido un factor determinante en la percepción del costo de vida. Esta semana, el promedio superó los US$4,50 por galón, el nivel más alto desde julio de 2022, lo que representa un aumento de más del 50% desde el inicio del conflicto con Irán.

Joanne Hsu, directora de la encuesta, destacó que “alrededor de un tercio de los consumidores mencionó espontáneamente los precios de la gasolina a la hora de expresar sus preocupaciones”. Esta situación pone en jaque las finanzas familiares y puede afectar el gasto de consumo, un pilar fundamental de la economía.

Caída de la Percepción Financiera

La percepción sobre la situación financiera de los consumidores ha descendido a su nivel más bajo desde 2009, y las condiciones de compra se han ubicado en un mínimo de cinco meses. El indicador de condiciones actuales cayó hasta 47,8, señalando un clima de desconfianza generalizada.

Datos Laborales: Un Rayo de Esperanza

A pesar del pesimismo en el consumo, el informe laboral de abril indica que se han creado más puestos de trabajo de lo esperado, con un incremento de 115.000 empleos en el mes pasado, marcando el avance más significativo en dos meses desde 2024. Este aspecto podría ofrecer un alivio ante la inquietante situación económica.