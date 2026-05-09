Escándalo de coimas: Martín Migueles en la mira

Un nuevo escándalo de corrupción se destapa a raíz de la investigación sobre el cepo cambiario impuesto durante el gobierno de Alberto Fernández. La justicia ha desenterrado secretos ocultos tras el análisis del teléfono de un empresario vinculado al mundo del espectáculo.

La trama se complica con el reciente hallazgo de pruebas en el celular de Martín Migueles, pareja de la vedette Wanda Nara. Este dispositivo ha permitido a la justicia acceder a una estructura de sobornos que facilitaba importaciones a cambio de comisiones exorbitantes. La investigación revela el cobro de coimas de entre el 10 y el 15 %, convirtiendo el sistema SIRA en una vía privilegiada para unos pocos, mientras la mayoría de los ciudadanos enfrentaba extensas limitaciones para acceder a divisas.

La Red de Socios y Funcionarios

Migueles, asociado comercial del empresario Elías Piccirillo, actuaba como intermediario entre los desesperados importadores y los funcionarios oficiales. La investigación, liderada por el fiscal Franco Picardi, ha dejado claro que Migueles ya se encuentra entre los imputados por su papel en esta red clandestina.

Una serie de audios grabados en el celular revelan la impunidad bajo la que operaban. «Si tienes una empresa grande, yo consigo que te den la SIRA rápido», le decía Migueles a un contacto, mientras discutían tarifas y comisiones.

Los Tentáculos llegan a la Casa Rosada

Los vínculos de esta red alcanzan incluso a la Casa Rosada. En los mensajes analizados, figura el nombre de Ariel Germán Saponara, quien trabaja en el Ministerio y se involucró en el procesamiento de pagos irregulares. «Sale en una semana, el costo es 11. ¿Qué opinas?», le proponía Migueles. Este intercambio también deja al descubierto el grado de colusión existente entre el sector privado y diversos funcionarios públicos.

Estrategias de Soborno

Para garantizar el éxito del sistema, contaban con la colaboración de Héctor Ezequiel Caputto, apodado «El Pipo». Este individuo se encargaba de acelerar los trámites gubernamentales a cambio de sobornos bien calculados. La evidencia sugiere que utilizaron un porcentaje fijo sobre el valor del dólar oficial, garantizando suculentas ganancias.

La Dualidad del Negocio Cambiario

No solo se limitaban a las importaciones; la red también exploraba el negocio de la venta de dólares oficiales a través de casas de cambio, incluida Arg Exchange, que operaba bajo el esquema de Migueles y su círculo. La fiscalía está investigando si altos funcionarios del Banco Central facilitaron esta maniobra, permitiendo que la banda comprara divisas al precio oficial para luego volcarlas al mercado paralelo, generando un beneficio superior al 200%.

El aluvión de pruebas encontradas en el celular de Migueles ha dejado al descubierto una red de corrupción que puso en jaque la economía nacional, permitiendo que unos pocos accedan a recursos que la mayoría no podía obtener. La justicia sigue su curso, buscando a los responsables de este entramado que vulneró al ciudadano común.