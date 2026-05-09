Ataque de EE. UU. a barco en el Pacífico oriental: dos muertos y un sobreviviente

La reciente intervención de la Armada estadounidense ha intensificado la controversia sobre la lucha contra el narcotráfico en aguas del Pacífico, dejando un saldo trágico de muertes.

El pasado viernes, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo contra una embarcación en el Pacífico oriental, resultando en la muerte de dos personas y dejando a un sobreviviente, en el contexto de operaciones contra el narcotráfico. Desde septiembre, más de 190 individuos han perdido la vida en operaciones similares en el Caribe y el Pacífico.

Detalles del Ataque y el Video Impactante

Un video divulgado por el Comando Sur de EE. UU. muestra la embarcación siendo impactada, aparentemente, por un misil. Las imágenes, que se tornan oscuras antes de mostrar la nave envuelta en llamas, capturan la brutalidad del ataque.

Narcotráfico en la Mira

El Comando Sur informó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de tráfico de droga y que estaba involucrada en operaciones de narco-tráfico. Tras el ataque, se notificó a la Guardia Costera de EE. UU. para iniciar la búsqueda del único sobreviviente, aunque no se han proporcionado más detalles sobre su estado.

Una Serie de Ataques Controversiales

Este ataque se suma a una serie de intervenciones en el Pacífico oriental, con un ataque previo el martes que cobró la vida de tres personas. Según cifras de la organización Intercept, se han reportado 58 intervenciones similares, alcanzando un total de 193 muertes y cuatro sobrevivientes desde septiembre.

Cuestionamientos Legales y Derechos Humanos

Las legales de estos ataques han suscitado un amplio debate, con expertos legales argumentando que constituyen ejecuciones extrajudiciales, sin la debida rendición de cuentas por parte del Pentágono. Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han emitido condenas enérgicas sobre estas acciones.

¿Realmente se Lucha Contra el Narcotráfico?

A pesar de que el Pentágono presenta sus operaciones como parte de una campaña contra el “narcoterrorismo”, la evidencia sobre la existencia de redes de tráfico de drogas coordinadas ha sido escasa, lo cual plantea dudas sobre la efectividad y la ética de estas operaciones.