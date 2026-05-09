D’Alessandro: «Con 2,5 millones al mes, ni el Papa Francisco escaparía a la prisión por enriquecimiento ilícito»

En un tenso debate en LN+, el abogado Mauricio D’Alessandro desató un torbellino de reacciones al afirmar que incluso con su elevado salario, ningún funcionario podría evitar caer en el enriquecimiento ilícito.

Un claim impactante… En su reciente participación en el programa de Luis Majul, D’Alessandro planteó que «con dos millones y medio de sueldo mensual, ni el Papa Francisco se salva de ir preso por enriquecimiento ilícito». La afirmación dejó a todos atónitos, considerando los desafíos económicos que enfrentan muchos argentinos.

El contexto de la polémica

La opinión de D’Alessandro surgió durante una conversación sobre los problemas inmobiliarios de Manuel Adorni. Sin embargo, sus declaraciones pronto tomaron un giro más amplio: «Si hubiera una investigación seria, muchos funcionarios estarían en problemas», afirmó, sugiriendo que el sistema actual es insostenible.

Una crítica al sistema económico

El abogado no se detuvo en su crítica: «La situación actual requiere cambios o, al menos, sincerar que estas prácticas no son delitos. Todos están viviendo de dinero que excede su sueldo oficial», enfatizó, lo que llevó a Majul a preguntar si se refería a una «economía negra» generalizada entre los funcionarios.

Reacciones en redes sociales

La controvertida declaración de D’Alessandro generó un gran revuelo en plataformas como X, donde numerosos usuarios comparecieron las cifras exorbitantes con las realidades de los jubilados que reciben menos de 400 mil pesos mensuales. Las reacciones abarcaban desde la indignación hasta la ironía, desafiando a los funcionarios a explicar su estilo de vida.

Reflexiones de D’Alessandro en programas anteriores

La crítica de D’Alessandro no es nueva; hace algunas semanas, en Modo Fontevecchia, expresó que el gobierno de Javier Milei había establecido expectativas demasiado altas para la política, recordando que muchas prácticas que se consideran éticamente cuestionables no están penadas por la ley.

“La política está influenciada por quienes buscan beneficio personal en lugar de actuar en interés público”, concluyó, desnudando una realidad que muchos ciudadanos parecen experimentar a diario.