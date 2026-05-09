Carattini: La volatilidad argentina se debe a la incertidumbre política y la ausencia de motores económicos

La inestabilidad del mercado argentino persiste, a pesar de la mejora en ciertos indicadores económicos. El economista Lucas Carattini comparte su perspectiva sobre cómo el clima político impacta la confianza de los inversores.

En una reciente conversación con Canal E, Lucas Carattini, analista de mercados de Buenos Aires Valores (VAPSA), abordó las razones detrás de la continua volatilidad en el mercado argentino. Aunque se observan algunas mejoras en los indicadores económicos, el experto sostiene que las preocupaciones políticas juegan un papel más crucial en la percepción del inversor.

Impacto de la Incertidumbre Electoral

La proximidad de las elecciones crea un ambiente de cautela entre los inversores, lo cual intensifica la volatilidad típica del mercado argentino. Carattini subraya que el contexto político influye directamente en las decisiones financieras, y las acciones locales están reflejando esta incertidumbre. “Las elecciones en Argentina generan un nivel de incertidumbre que, a su vez, produce volatilidad”, apuntó.

Desacople con Mercados Internacionales

El analista también destacó un notable desacople entre el comportamiento de la bolsa argentina y los índices internacionales, como el Nasdaq y el S&P 500, que están cerca de sus máximos históricos. “Argentina es un país ‘high beta’, lo que significa que reacciona fuertemente a los movimientos en el mercado global”, explicó.

Estado de los Bonos y Riesgo País

En términos de renta fija, Carattini observa una mejora en la percepción de la solvencia y capacidad de pago del país. “Hoy, la situación de la Argentina es mucho más sólida que cuando asumió el actual gobierno”, aseguró. Este panorama más estable contrasta con la necesidad del mercado accionario de contar con señales económicas claras para recuperar fuerza.

Dificultades en Reformas Económicas

El analista advirtió que el Gobierno enfrenta obstáculos para implementar reformas necesarias y alcanzar acuerdos legislativos, lo que genera una sensación de parálisis entre los inversores. “Faltan drivers que ofrezcan una perspectiva clara al equity”, agregó.

A pesar de los desafíos, sectores clave como el energético muestran signos de fortaleza gracias a proyectos como Vaca Muerta. Sin embargo, Carattini enfatiza que incluso estas empresas operan bajo la presión de un entorno político y financiero incierto en el horizonte.