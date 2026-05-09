Marcelo Scaglione prevé un ‘nuevo paradigma’ para las exportaciones argentinas

El reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea marca un hito crucial, según Marcelo Scaglione, experto de la OCDE. Tras más de 20 años de negociaciones, este pacto responde a un contexto global fragmentado y promete transformaciones significativas para la región.

El 1° de mayo se oficializó la entrada en vigor de la zona de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, persisten retos técnicos que deben ser abordados. Scaglione subraya que el 92% de las posiciones arancelarias de productos del Mercosur quedarán exentas de aranceles, aunque esto conlleva nuevas exigencias medioambientales sobre trazabilidad y huella de carbono.

Los Desafíos de la Distribución de Cuotas

Un aspecto delicado del acuerdo radica en cómo se distribuirán las cuotas de exportación entre los países del Mercosur. Scaglione advierte que la falta de consenso entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay podría favorecer a Brasil, que tiene una capacidad exportadora más ágil. “El que primero entra, primero se beneficia”, señala el analista, subrayando la importancia de una definición rápida por parte del bloque.

Aunque el acuerdo tiene un carácter “provisorio” y necesita la aprobación política de varias instituciones europeas, la implementación comercial ya está en marcha。

Adaptación a un Mercado Competitivo

El especialista también enfatiza la necesidad de que Argentina se prepare para una competencia internacional más intensa, especialmente con la llegada de productos industriales europeos de alta gama. “Entramos en un juego de competencia; nosotros vendemos productos agroindustriales y Europa nos ofrece productos industriales de primera calidad”, explica.

Scaglione destaca el comercio exterior como una vía para fortalecer la confianza entre naciones y empresas. No descarta que se desarrollen mecanismos financieros similares al swap de monedas con China en el futuro.

El futuro se proyecta optimista para las exportaciones argentinas, dado el potencial de sectores clave como la agroindustria, energía, minería y la economía del conocimiento. “Estos sectores son necesarios para Europa y son motores de crecimiento para la economía argentina,” concluye.