México evalúa acortar el ciclo escolar por ola de calor para proteger a los niños y asegurar el Mundial

El gobierno mexicano evalúa reducir un mes el ciclo escolar para proteger a los estudiantes de las altas temperaturas y facilitar la organización del Mundial 2026.

Decisión en Foco

En una reciente reunión, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, propuso finalizar las clases el 5 de junio, un mes antes de lo habitual. Este cambio busca mitigar el impacto de una ola de calor que afecta al país.

Motivaciones Detrás de la Medida

Delgado enfatizó que la decisión responde tanto a las extremas temperaturas pronosticadas para junio y julio como a la logística necesaria para el Mundial que se inicia el 11 de junio. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, presidenta de la Ciudad de México, aclaró que aún no hay un calendario definitivo debido a las objeciones de diversas organizaciones civiles.

Reacción de la Comunidad Educativa

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación calificó la medida como «indignante», argumentando que las condiciones climáticas no deberían ser un pretexto para alterar el ciclo escolar, ya que históricamente no se han implementado acciones efectivas para salvaguardar el bienestar de los estudiantes y trabajadores en las aulas.

Comparativa con Años Anteriores

Más de 18 estados suspendieron clases durante la ola de calor de 2023, cerrando anticipadamente el ciclo escolar para proteger a aproximadamente 13 millones de menores. A diferencia de este contexto, la actual decisión ha suscitado críticas por su vinculación a un evento deportivo, lo que muchos consideran de menor prioridad.

Desafíos Urbanos y Logísticos

Ciudad de México, que albergará seis partidos del Mundial, se enfrenta a desafíos de infraestructura. Las ciudades sede, incluyendo Guadalajara y Monterrey, tambien experimentan congestiones significativas en tiempos normales, lo que podría verse exacerbado durante el torneo.

Expectativas del Torneo

Se proyecta que el Mundial atraiga alrededor de 5 millones de visitantes internacionales, un aumento considerable respecto a años anteriores. La inquietud climática previa al evento estaba más centrada en las lluvias que en el calor extremo; sin embargo, las condiciones actuales han cambiado el foco de atención.

Conclusiones Climatológicas

El Servicio Meteorológico Nacional ha señalado que la temporada de lluvias podría adelantarse, con temperaturas alcanzando registros de hasta 45 grados en varios estados. Esto plantea interrogantes sobre la idoneidad de la decisión del gobierno y su impacto en el bienestar educativo.