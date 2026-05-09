Naranjitas: Nuevo Chaleco Marrón y Reglas Estrictas

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó una nueva ordenanza que transforma el sistema de cuidacoches en la ciudad, buscando mayor transparencia y seguridad para los automovilistas.

Nuevas Normas para los Cuidacoches

El Concejo Deliberante de Córdoba llegó a un consenso entre los distintos bloques para regular formalmente la actividad de los cuidacoches, comúnmente conocidos como «naranjitas». Marcos Vázquez, concejal y presidente de la Comisión de Servicios Públicos, anunció que la ordenanza entrará en vigencia el 26 de mayo. A partir de esa fecha, quienes cuiden autos sin pertenecer a una cooperativa habilitada podrán enfrentarse a arrestos bajo el Código de Convivencia provincial.

Innovaciones en el Sistema de Cuidado de Autos

El nuevo sistema de regulación incluye identificación, zonas delimitadas y pago digital, lo que busca eliminar el cobro informal en efectivo y resolver la confusión con el estacionamiento medido. Los cuidacoches deberán usar chalecos marrones y portar una identificación personal, así como la de su cooperativa.

Costos y Métodos de Pago

La tarifa se fijará en el 60% del valor del litro de nafta de mayor octanaje y será aplicable de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los sábados de 8 a 14 horas. Fuera de estos horarios, el servicio será gratuito.

Los pagos se realizarán de manera exclusivamente digital, facilitando el uso de aplicaciones existentes o códigos QR. Vázquez subrayó que esto evitará la duplicación de pagos a cuidacoches y para el estacionamiento medido.

Áreas de Operación y Estrategia de Control

Las zonas donde podrán operar los cuidacoches estarán claramente delimitadas por normativa. Inicialmente, se concentrarán en áreas donde ya funcionan cooperativas, extendiéndose hacia lugares como el Cerro de las Rosas y avenidas principales de diversos barrios. La supervisión recaerá tanto en la Policía de la Provincia como en la Municipalidad de Córdoba.

Identificación y Consecuencias para los No Regulados

Los cuidacoches que no tengan la debida identificación estarán sujetos a sanciones. Vázquez fue categórico: «A partir del 26 de mayo, quienes no estén ligados a cooperativas oficiales enfrentan el Código de Convivencia y las penalidades correspondientes.»

Compromiso Social y Futuras Capacitaciónes

La nueva ordenanza también incluye un enfoque social. Vázquez destacó la colaboración del Arzobispado de Córdoba en la discusión, promoviendo capacitaciones y mejores oportunidades laborales para quienes ejercen esta actividad. «Buscamos mejorar sus condiciones de vida y ofrecerles alternativas sostenibles a futuro«, puntualizó.

Próximos Pasos en la Implementación

La votación final de esta ordenanza está programada para la semana que viene. Vázquez hizo un llamado a la responsabilidad de todos los actores involucrados, enfatizando que se trata de una solución colectiva, no exclusiva de un solo bloque político.