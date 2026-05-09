Trump retira la clasificación de 162 archivos sobre OVNIs para que el público evalúe la «evidencia»

El Departamento de Defensa de los EE. UU. ha desclasificado una serie de archivos sobre objetos voladores no identificados, generando expectativas y curiosidad en el público. ¿Estamos más cerca de resolver el misterio de los OVNIS?

Archivos Históricos Sobre OVNIS Ahora Disponibles

El Pentágono ha dado un paso hacia la transparencia al lanzar una colección de 162 archivos desclasificados, que abarcan desde 1948 hasta 2026. Este material incluye 120 documentos PDF, 28 videos y 14 imágenes provenientes de diversas agencias, como el Departamento de Defensa, la NASA y el FBI.

La nueva plataforma donde se alojan estos documentos presenta un diseño nostálgico, con imágenes en blanco y negro de fenómenos aéreos, complementadas por un texto que recuerda a las máquinas de escribir.

Sorprendentes Observaciones sin Comprobaciones

Dentro de los documentos, se destacan avistamientos interesantes, tales como un objeto brillante que giraba en ángulos de 90 grados sobre Kazajistán y una luz observada por Buzz Aldrin durante la misión Apollo 11. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respaldan la existencia de vida o tecnología extraterrestre.

Interés Parlamentario por Mayor Transparencia

Algunos miembros del Congreso estadounidense están presionando para que se haga más pública esta información. Pese a esto, muchos de los documentos siguen teniendo partes redactadas para proteger la identidad de los involucrados, y la mayoría de lo que se presenta es considerado sin resolver o ya ha sido discutido previamente.

Reacciones a la Liberación de Documentos

El lanzamiento tiene como objetivo fomentar la claridad y dar a los ciudadanos la opción de formarse su propia opinión. El expresidente Donald Trump comentó en una publicación que esta liberación permite que la gente decida por sí misma.

Detalles de Avistamientos en los Archivos

A pesar de la expectación, muchos de los documentos contienen información ambigua. Uno de ellos describe un testimonio de un piloto de drones que, en septiembre de 2023, reportó haber visto un «objeto lineal» con una luz intensa, que se desvaneció tras unos segundos.

Otro archivo incluye una fotografía de la misión Apollo 17 (1972) que muestra tres puntos en formación triangular. Según la Pentagon, no hay consenso sobre la naturaleza de esta anomalía, pero un análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un «objeto físico».