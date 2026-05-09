Adorni compartió su ‘resumen semanal’ en X, pero los usuarios lo criticaron duramente

En una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó exhibir logros gubernamentales, pero el evento se desvió rápidamente hacia temas controvertidos que involucraron su propia situación judicial.

En un intento por destacar los avances de la gestión actual, Manuel Adorni, acompañado por los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, se enfrentó a interrogantes que marcaron el tono de la conferencia de prensa. A pesar de la intención original de abordar el nuevo Super RIGI y cuestiones de seguridad, las preguntas comenzaron a centrarse en los escándalos y la falta de transparencia del gabinete.

Las preguntas que incomodaron a Adorni

La conferencia se tornó tensa cuando los periodistas indagaron sobre la posibilidad de que los ministros recibieran sobresueldos, lo que dejó a los funcionarios sin respuesta. Este silencio incómodo subrayó la preocupación por la integridad del gabinete y la gestión pública.

Logros y anuncios destacados por Adorni

A pesar de la presión en la conferencia, Adorni usó sus redes sociales para resumir las actividades de la semana. Entre los puntos que compartió se destacaron:

Nuevos programas e incentivos

El Gobierno anunció el envío al Congreso de un régimen innovador de inversiones, llamado Super RIGI, que promete mayores ventajas para sectores aún no explorados en el país. Además, se reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), proponiendo una significativa reducción en las contribuciones patronales para nuevas contrataciones durante cuatro años.

Inversiones en infraestructura y seguridad

La inauguración del Centro Industrial Mercedes Benz en Zárate marcó un hito al ser la primera planta automotriz construida desde cero en 15 años, generando 2,500 empleos. Asimismo, se activó un nuevo plan para destinar un 10% de los ingresos por privatizaciones para equipar a las Fuerzas Armadas, y se reportó la interceptación de una avioneta con más de 400 kilos de cocaína por parte de la Policía Federal.

Avances en sectores productivos

Se resaltó que una empresa apícola de Entre Ríos logró realizar una exportación a Europa gracias al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Además, la molienda de trigo alcanzó cifras récord para marzo, y el Banco Nación volvió a emitir títulos de deuda tras 30 años.

Reacción en redes: un clamor popular

El resumen semanal de Adorni recibió una avalancha de comentarios negativos en redes sociales, evidenciando el descontento general hacia la gestión del gobierno. La mezcla de sarcasmo y críticas expresó claramente la desconexión entre las afirmaciones del gabinete y la realidad que percibe la ciudadanía.