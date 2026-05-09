Más allá del dólar y los plazos fijos: la mejor inversión para 2026

La inversión en Argentina se ha convertido en un verdadero desafío, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre el éxito y la pérdida. Aquí te presentamos opciones atractivas y seguras para hacer crecer tus ahorros en un entorno incierto.

Alternativas Para Invertir en el Contexto Actual

Según el analista Damián Di Pace, el plazo fijo tradicional ofrece tasas de entre el 19% y 22% anuales, pero la inflación erosiona este rendimiento. El dólar permanece estable, lo que motiva a repensar las estrategias de inversión.

Opciones de Inversión Según el Riesgo

Di Pace sugiere tres caminos para los inversores según su nivel de riesgo:

1. Inversor Conservador: El plazo fijo UVA del Banco Nación brinda un ajuste por inflación, ofreciendo un 4,5% real adicional anual y manteniendo el poder adquisitivo de tu dinero.

2. Inversor Moderado: Combina un 60% en bonos CER, que ajustan por inflación, con un 30% en dólares o bonos de deuda, logrando un rendimiento entre 8% y 15% anual.

3. Inversor Arriesgado: Opta por estrategias de carry trade en pesos y acciones del Merval, especialmente en sectores como energía y bancos, con potenciales de ingresos de 20% a 40% anual.

Gestión de Ahorros: Estrategias a Corto Plazo

Di Pace señala que muchos ahorradores temen perder con el peso y se apresuran a comprar dólares. Sin embargo, en los últimos seis meses, el dólar oficial mayorista se ha mantenido casi estable, con el peso recuperando valor.

Las renovaciones mensuales de plazo fijo han generado rendimientos atractivos de entre 18% y 22% nominal, utilizando el beneficio del interés compuesto.

Consejos para el Manejo de Tu Dinero

El analista propone varias opciones para administrar tus ahorros eficazmente:

1. Corto Plazo: Con el dólar controlado, los depósitos en pesos pueden seguir siendo rentables.

2. Comparar Tasas: Investiga las tasas de diferentes bancos y considera opciones UVA para protección adicional. No dejes tus fondos en cuentas que no generan interés.

3. Letras del Tesoro: Las LECAP suelen ofrecer rendimientos superiores al plazo fijo, y puedes venderlas si necesitas liquidez.

La clave es la diversificación. No concentres todo tu capital en una sola opción, evalúa las tasas frecuentemente, ya que pueden cambiar rápidamente.