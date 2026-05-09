Jubilados que laboran: ‘La pensión es solo un extra para llegar a fin de mes’

La crisis económica y la disminución del poder adquisitivo han llevado a muchos jubilados argentinos a replantearse su situación laboral, optando por continuar trabajando después de aposentarse.

El impacto de la situación económica en las jubilaciones en Argentina ha creado un fenómeno creciente: adultos mayores que deben seguir activos laboralmente para complementar sus ingresos. La abogada previsional, Florencia Markarian, afirma que la pensión se ha convertido en un apoyo económico más que en una fuente total de ingresos.

El Rol de la Jubilación en la Economía Actual

Markarian sostiene que “la jubilación funciona como un complemento para llegar a fin de mes más que como un reemplazo del salario anterior”. Esta afirmación resuena entre la gran cantidad de jubilados que se ven obligados a encontrar alternativas laborales para cubrir sus necesidades básicas.

La continuidad laboral no solo afecta a los jubilados, sino que también ofrece beneficios para las empresas. “Seguir trabajando presenta ventajas para las empresas que contratan a profesionales jubilados”, enfatiza Markarian, quien observa también que esto abre una oportunidad laboral muy valorada por los sectores que requieren experiencia.

Aspectos Clave de la Reincorporación Laboral

Un aspecto importante a señalar es que, al ser reincorporados a la misma empresa después de jubilarse, los trabajadores pierden la antigüedad acumulada. “La antigüedad se pierde al momento de la jubilación si la empresa vuelve a contratar a la persona”, explica.

Aportes y Obra Social: ¿Qué Sucede?

Markarian aclara que, aunque los jubilados sigan aportando a la seguridad social, esto no se traduce en una mejora del haber jubilatorio. “Se seguirán haciendo aportes, pero no mejorarán la jubilación”, indica, aclarando que estos montos son asignados al sistema de empleo.

Otro punto relevante es que las empresas no tienen obligación de proporcionar cobertura médica a sus empleados jubilados que vuelven a trabajar. “No están obligadas a ofrecer obra social ni a reconocer la antigüedad”, puntualiza la especialista.

Un caso ilustrativo es el de un hombre que, cercano a la jubilación, decidió continuar trabajando en su empresa. Tras analizar sus finanzas, comprobó que combinar su salario con la jubilación le permitiría mejorar sus ingresos en comparación con lo que percibía antes.

En este contexto, Markarian concluye que muchos jubilados se ven forzados a seguir en el mercado laboral, priorizando la necesidad antes que la elección, en una economía que afecta duramente a los sectores con ingresos fijos.