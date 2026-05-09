Caputo: «El ‘Súper RIGI’ podría impulsar inversiones de hasta US$ 30 mil millones»

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en rueda de prensa detalles sobre el recientemente anunciado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, conocido como «Súper RIGI», impulsando la industrialización nacional y la atracción de capitales.

Un Enfoque Innovador para la Inversión

Durante la conferencia, Caputo destacó que el nuevo esquema busca ofrecer beneficios impositivos significativos con el fin de fomentar sectores industriales aún no desarrollados en Argentina. Este enfoque tiene como meta atraer inversiones, crear empleo y aumentar las exportaciones, al tiempo que se mejora la recaudación fiscal.

“Este régimen incluirá industrias que actualmente no existen en nuestro país”, señaló el funcionario, enfatizando la intención de diversificar la economía local en áreas como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos y energías renovables.

Oportunidades para Sectores Emergentes

El ministro mencionó sectores prioritarios como la cadena de valor del uranio y la producción industrial a partir de la pesca. “Queremos convertir a Argentina en un referente en la producción de litio y la fabricación de autos eléctricos, generando sinergias entre diferentes industrias”, añadió.

Asimismo, destacó el creciente interés en el refinamiento y laminado de cobre, un sector en auge impulsado por la electrificación. “La implementación del nuevo RIGI podría motivar inversiones de hasta 30.000 millones de dólares”, subrayó Caputo.

Diferencias Clave con el Regimen Actual

Caputo detalló que una de las diferencias más significativas entre el actual régimen y el nuevo esquema es la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias, que pasará del 25% al 15% para las empresas incluidas en el «Súper RIGI». También se implementará un proceso de amortización acelerada, permitiendo deducciones del 60% en el primer año.

El proyecto contempla exenciones arancelarias amplias para la importación de insumos necesarios para la producción y arancel cero a las exportaciones, promoviendo un entorno de negocios más favorable.

Impacto Local y Colaboración Provincial

El ministro también anunció que para las provincias que adopten este régimen, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no excederá el 0,5%, lo que promete mayor competitividad. Sin embargo, los montos mínimos de inversión requeridos para acceder a los beneficios aún se están definiendo, aunque Caputo aseguró que se anunciarán pronto, en línea con el envío del proyecto al Congreso.

Reacciones y Expectativas

La presentación del «Súper RIGI» ha generado una ola de expectativas entre empresarios y sectores industriales, quienes esperan que este marco normativo impulse la llegada de capitales y fortalezca la economía argentina.