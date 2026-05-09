Javier Rodas asume la dirección del Portugués

El club Deportivo Portugués da un giro en su dirección técnica con la llegada de Javier Rodas, quien asumirá el mando del equipo de primera división después de la breve gestión de Luis Murúa.

Javier Rodas, exentrenador de Gaiman FC, se prepara para debutar en su nuevo rol en Deportivo Portugués. Este sábado, el técnico estará presente en el duelo contra Próspero Palazzo, marcando el inicio de una nueva etapa para el club.

Un cambio necesario

La llegada de Rodas se produce tras la rápida salida de Luis Murúa, quien estuvo al frente del equipo solo dos semanas. A pesar de la corta duración de su mandato, el club se encuentra en una situación que requiere una respuesta rápida y efectiva.

Experiencia reciente en Gaiman FC

Antes de aceptar el reto en Deportivo Portugués, Rodas dirigió a Gaiman FC hasta su eliminación en el Torneo Provincial Patagónico. «Sinceramente, me sorprendió un poco la salida, pero estas cosas suceden en el fútbol. Hablé con Sebastián Guerreiro y encontramos puntos en común», expresó Rodas sobre su transición al nuevo cargo.

Primeros pasos y objetivos a corto plazo

El nuevo entrenador llega a la ciudad con la misión de sumar puntos y mejorar la posición del equipo en la tabla. «Es fundamental obtener resultados positivos desde el inicio. Una vez que logremos eso, podremos pensar en objetivos a más largo plazo, como el desarrollo de talentos desde las categorías formativas», destacó.

Adaptación al plantel

Rodas se enfrenta al desafío de adaptarse a un plantel que no ha formado. «Es una situación atípica, donde debo ajustarme a lo que hay. Mi objetivo es convencer a los jugadores y trabajar para que el club mantenga su lugar en la división superior del fútbol comodorense”, concluyó el técnico.