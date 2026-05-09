Incendio en Apross: Dos jefes de mantenimiento imputados por estrago culposo

La Fiscalía de Instrucción de Córdoba ha imputado a dos altos funcionarios de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) por su presunta responsabilidad en un devastador incendio que afectó gravemente su sede central.

Franco Roberto García, jefe de la Sección Mantenimiento, y Aldo Hugo Calvo, a cargo de la División Mantenimiento, enfrentan cargos de estrago culposo, debido a su aparente falta de acción frente a problemas eléctricos previos, lo que llevó a una catástrofe mayor en el edificio.

Causas del Incendio: Un Problema Ignorado

La investigación revela que, entre enero y marzo de 2025, se habían reportado al menos tres episodios graves relacionados con fallas eléctricas en el segundo piso de las oficinas ubicadas en la calle Marcelo T. de Alvear. A pesar de conocer estos problemas, los imputados no implementaron las medidas necesarias para prevenir un siniestro mayor.

El incendio destruyó partes clave de la sede central de Apross y se sospecha de su relación con otras investigaciones en curso. | Cedoc Perfil

Negligencia que Aumentó el Riesgo

El Ministerio Público Fiscal enfatiza que, debido a sus posiciones, García y Calvo tenían el deber de asegurar el correcto estado de las instalaciones. Sin embargo, su inacción ante las fallas detectadas contribuyó a la magnitud del siniestro.

El caso se sostiene en numerosos informes técnicos elaborados por la Dirección de Policía Judicial, que incluyen peritajes oches, fotografías y análisis detallados. Un informe crucial de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba también complementa las pruebas documentadas.

El incendio en la sede central de Apross dejó daños significativos y puso de manifiesto problemas estructurales previos.

Testimonios que Refuerzan el Caso

El proceso incluye declaraciones de empleados de Apross y policías que prestaban servicio adicional el día del incidente, cruciales para entender la secuencia de los hechos y las condiciones imperantes antes del incendio.

Conclusiones de la Investigación

Los peritajes indican deficiencias en conexiones eléctricas, cables y plafones, de las cuales ya se habían emitido advertencias internas. A pesar de solicitudes de mantenimiento, la respuesta de los superiores fue negativa.

La Fiscalía argumenta que la evidencia técnica y los testimonios apuntan a una falta de mantenimiento preventivo que dejó al edificio vulnerable, lo que terminó por facilitar el desarrollo del incendio. Esta omisión fue, según los investigadores, un factor determinante en el trágico desenlace.