Pritzker en Illinois: ‘Es hora de construir más viviendas’

La escasez de viviendas en el estado de Illinois se ha convertido en un tema de preocupación urgente, y el gobernador J.B. Pritzker no ha dudado en alzar la voz sobre la necesidad de desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios.

Un Llamado a la Acción por el Aumento de la Demanda

En una reciente comunicación, Pritzker destacó que la situación del mercado de viviendas es crítica, principalmente en Springfield, donde la presión sobre la oferta es palpable. Según su publicación en la plataforma X, esta es una tendencia que afecta a diversas comunidades de Illinois, señalando que «la oferta de viviendas no crece al ritmo de la demanda».

Por qué es Urgente Construir en Springfield

El gobernador enfatizó la importancia de acelerar la construcción de viviendas para mejorar la disponibilidad y facilitar que las familias se establezcan. En Springfield, las tensiones en el mercado imobiliario se han intensificado, reflejando un aumento en los precios de las propiedades, aun cuando el valor medio se mantiene por debajo del promedio nacional.

Datos Reveladores de Zillow

Según información de la agencia inmobiliaria Zillow, Springfield ha experimentado incrementos anuales significativos en el valor de las viviendas. Durante el último año, algunos indicadores locales han mostrado aumentos de dos dígitos. Esta situación, combinada con el bajo inventario de propiedades, ha generado un ambiente competitivo entre compradores, lo que a su vez impulsa los precios al alza.

La Brecha de Viviendas en Illinois

Un análisis del Illinois Economic Policy Institute estima que el estado enfrenta un déficit de aproximadamente 142 mil viviendas. Para equilibrar el mercado habitacional, el informe sugiere que es necesario construir 227 mil nuevas unidades en un plazo de cinco años. Este déficit se intensifica por factores como el crecimiento del empleo y la formación de nuevos hogares, mientras el inventario de viviendas activas ha disminuido en un 64% en comparación con años anteriores.

Un Contexto Nacional

La crisis de escasez de viviendas no se limita a Illinois; a nivel nacional, el déficit supera los 4 millones de unidades, un problema que ha ido en aumento debido a la inadecuada construcción frente a la creación de nuevos hogares.

La situación presenta un desafío significativo que requiere atención inmediata para garantizar que las familias puedan acceder a opciones de vivienda asequibles y adecuadas.