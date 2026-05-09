Chat Reveladores: Cómo un Funcionario de Casa Rosada Gestionaba Coimas con SIRA

Operación SIRA: el escándalo de sobornos que sacude al gobierno argentino

A medida que avanza la investigación sobre el esquema de sobornos para obtener habilitaciones de importaciones, el empresario Martín Migueles se ve envuelto en una trama que incluye conexiones entre el sector privado y funcionarios públicos.

Un teléfono que revela el entramado de corrupción Las autoridades han conseguido acceder a un celular perteneciente a Martín Migueles, quien ha sido identificado como socio de Elías Piccirillo. A través de este dispositivo, se descubrió un esquema en el que se pedían sobornos de entre el 10 y el 15 por ciento para facilitar la obtención de autorización para importaciones mediante el sistema SIRA durante la administración de Alberto Fernández. Este método permitía acceder al dólar oficial en un contexto de cepo cambiario.

Relaciones sospechosas en la cúspide del poder Migueles, quien también ha estado en el ojo público por su relación con la vedette Wanda Nara, fungía como intermediario entre empresarios y funcionarios. La investigación del fiscal Franco Picardi ha evidenciado su papel en un entramado de sobornos que ahora incluye a varios implicados. Los audios que exponen el sistema de coimas Uno de los audios revela a Migueles comentando sobre la agilidad de un contacto para obtener la SIRA: «Si tienes una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido», dijo a su interlocutor conocido como “Adriel La Plata”. Durante estas conversaciones, Migueles ofreció alternativas para acelerar el proceso, afirmando que podía reducir el costo al 11 por ciento y asegurar la aprobación en cuestión de días.

Implicaciones políticas y operativas Otro contacto clave en esta red es Ariel Germán Saponara, quien, según su perfil en la red social Linkedin, trabaja en la Casa Rosada. En intercambios con Migueles, Saponara menciona su labor en el Ministerio, dejando entrever una conexión directa con la administración pública que podría complicar aún más la situación. Conversaciones que desnudan irregularidades En un mensaje, Saponara pedía ayuda para «liberar las declaraciones de importación». Migueles rápidamente respondía, ofreciendo su apoyo. -Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento, mencionó en una charla.

Descubrimiento de más actores en la trama Otro actor significativo en esta red es Héctor Ezequiel Caputto, conocido como «El Pipo», quien también se relacionó con las operaciones SIRA. Su comunicación con Migueles incluye detalles sobre cómo se repartiría el dinero de las transacciones, lo que evidencia una organización sofisticada detrás de las aprobaciones rápidas de SIRA, que en comparación con los plazos habituales, se otorgaban en apenas unos días.

Un panorama de corrupción en el sector financiero La investigación no solo se centra en las habilitaciones de importación, sino que también abarca la venta de dólares oficiales a través de casas de cambio ligadas a los acusados. Esto incluye a «Arg Exchange», donde se prevé que los funcionarios del Banco Central facilitaran estas compraventas, generando ganancias significativas al sector privado.

La gravedad de estas revelaciones podría señalar un cambio importante en la administración actual, dejando en el aire numerosas preguntas sobre la ética y la legalidad de las operaciones realizadas durante un periodo de fuertes restricciones económicas en Argentina.