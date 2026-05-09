Furlán: ‘El plan de Milei dejará a los trabajadores en la calle’

En una reveladora entrevista en el programa "QR!", el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, criticó duramente el modelo económico del gobierno de Javier Milei, alertando sobre el alarmante deterioro del empleo y los salarios en el sector industrial.

Durante la conversación, Furlán destacó cómo el ajuste sobre los trabajadores ha provocado un creciente malestar social, lo que podría desencadenar graves tensiones en la sociedad.

Cierres de fábricas y aumento en el desempleo

Uno de los puntos críticos abordados en la entrevista fue la crisis en el sector industrial. Furlán mencionó el reciente cierre de una planta en Garín, que dejó a 150 empleados sin trabajo. Advierte que esta situación no es aislada, ya que los despidos se están multiplicando en distintas industrias.

El líder sindical expresó que el clima de angustia se apodera de los trabajadores, quienes enfrentan la pérdida del poder adquisitivo y la falta de soluciones salariales. “Las paritarias ya no son suficientes”, subrayó.

Además, Furlán arremetió contra la política de apertura de importaciones, indicando que está desmantelando la estructura productiva del país. “La llegada de productos terminados destroza nuestra industria”, añadió.

Aumento de tensiones sociales

Furlán también advirtió que las crecientes dificultades económicas podrían provocar un conflicto social. Sin embargo, observó que gran parte de la población aún conserva esperanzas en el gobierno, aunque el límite podría alcanzarse si los despidos y la pérdida de ingresos continúan.

“Hoy en día luchamos por lo básico, ya no se trata de vacaciones”, afirmó, enfatizando la crudeza de la situación.

Críticas al elevado endeudamiento y la ausencia de obras

En su análisis, el sindicalista cuestionó el elevado nivel de endeudamiento que enfrenta el país, alertando sobre las consecuencias que las políticas económicas actuales pueden acarrear para futuras administraciones. “Dejarán un panorama desolador”, aseguró.

Furlán también criticó la falta de inversiones en obras públicas, destacando que la infraestructura del país está en un estado crítico. “Las rutas se están deteriorando y no hay ningún proyecto en marcha”, lamentó.

Soberanía en Tierra del Fuego

En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, Furlán defendió el régimen industrial de Tierra del Fuego, advirtiendo sobre el peligro de debilitar la presencia argentina en una zona geopolíticamente estratégica como las Islas Malvinas. “Al romper el tejido industrial de Tierra del Fuego, erosionamos nuestra soberanía”, enfatizó, subrayando la necesidad de protegerlo de intereses extranjeros.

La entrevista generó un intenso debate en «QR!», reflejando las inquietudes cíclicas de la economía y su impacto en la industria argentina.