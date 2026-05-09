Descubre la intimidad de una pareja en su día a día

El aclamado espectáculo "El Estado de la Unión", basado en la obra del novelista Nick Hornby, ya está en funciones en el Teatro Picadero. Una adaptación mágica que explora la complejidad del amor maduro, dirigida por Andrea Garrote y protagonizada por Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler.

Las funciones de «El Estado de la Unión» comenzaron en el Teatro Picadero, donde se presenta de viernes a domingo a las 20 horas. La obra, adaptada por Andrea Garrote y Gonzalo Heredia, busca conectar con el público a través de una narrativa profunda y emocional.

La Adaptación: Un Proceso Colaborativo

Gonzalo Heredia comparte su experiencia sobre la adaptación: «Trabajar con Andrea fue sumamente placentero. Al leer la novela, coincidimos al desmarcarnos de la idiosincrasia inglesa y centrarnos en una pareja de más de 40 años. Queríamos contar una historia universal sobre las crisis de la mediana edad.»

Los Temas Centrales de «El Estado de la Unión»

La obra aborda el amor maduro y el proceso de reconstrucción personal en un mundo donde lo inmediato parece reinar. Heredia destaca: «Andrea es meticulosa y obsesiva en su trabajo, lo que me inspira a entregar lo mejor de mí. La historia se mueve entre la nostalgia y la búsqueda de significado.»

La Música como un Personaje Más

Nick Hornby, conocido por su conexión con la música, imbuye la obra de referencias musicales significativas. Heredia explica: «La música acompaña nuestras vidas, forma épocas y construye sentimientos. David Bowie, por ejemplo, se menciona como un ícono del futuro.»

Reflejos de la Vida Personal

Con 16 años de matrimonio y dos hijos, Heredia encuentra paralelismos entre su vida y la obra. «Hay situaciones que hemos vivido, sin duda estamos moldeados por nuestras experiencias.»

La Terapia y el Proceso Creativo

Aunque no consultaron a un terapeuta para esta obra, Heredia habla de su propia experiencia con la terapia: «Es un proceso complicado, pero recientemente he encontrado a alguien que me está ayudando a trabajar en mí mismo. La honestidad es clave.»

La Química en el Escenario

El reencuentro con Eleonora Wexler en el escenario ha sido especial. Heredia comenta: «Nuestra química es palpable y eso se traduce en confianza en el escenario. Nos conocemos en silencio, lo que enriquece nuestra actuación.»

Rompiendo Estereotipos: Una Nueva Masculinidad

En «El Estado de la Unión», se desafían los estereotipos de género. Heredia señala que el deseo femenino ocupa un lugar central en la narrativa: «La historia presenta una nueva masculinidad, alejada de los estereotipos tradicionales.»

El Futuro de Gonzalo Heredia

Mirando hacia adelante, Heredia se encuentra trabajando en una adaptación de su novela «Construcción de la mentira» para un unipersonal. «Me gusta reírme de mis personajes y explorar nuevas formas de expresión artística,» concluye.