Lemoine reúne a sus influencers en Olivos: nueva disputa entre Karina y Caputo

En una jugada audaz, Lilia Lemoine y Sergio "Tronco" Figliuolo reunieron a un grupo de siete influencers en la Quinta de Olivos para discutir la "batalla cultural", en medio de una inédita disputa interna del oficialismo.

La reunión no fue un mero intercambio de ideas, sino una clara estrategia para ganar terreno en una lucha de poder dentro de la política argentina. Mientras el contratista de Adorni comparecía ante la Justicia y el entorno digital libertario optaba por el silencio, Lemoine y Figliuolo buscaban fortalecer su posición en un contexto de tensiones crecientes.

Una Incursión en Territorio Propio

Las Fuerzas del Cielo, dirigidas por Daniel “Gordo Dan” Parisini, interpretaron este encuentro como una afrenta directa. Las reacciones no se hicieron esperar: la comunidad digital se burla de los participantes por su escaso impacto en redes, y atacaron a Damián Domínguez, apodado “Liberttoons”, quien hasta hace poco fue parte del equipo de Milei en Chaco. “Los muzhik del Cielo se rebelan contra el politburó de Tronco y Lemoine”, expresó irónicamente un dirigente libertario, reflejando la tensión en la interna actual.

Conflictos Internos y Dinámica de Poder

Este episodio es un nuevo capítulo en la lucha entre las facciones del oficialismo: el karinismo, alineado con Karina Milei y el armador Sebastián Pareja, y el caputismo, guiado por Santiago Caputo. Esta batalla por el control digital es crucial, no solo en términos de influencia, sino también en acceso a recursos y narrativas. La reciente reunión marca una ofensiva de Karina sobre Caputo, revelando así un conflicto interno de mayores proporciones.

Nuevos Actores en la Batalla Cultural

Los siete convocados no son necesariamente figuras de renombre fuera del ecosistema libertario, pero su peso dentro de esta comunidad es significativo. El más destacado es Christopher Marchesini, conocido como “Mate con Mote”, un youtuber conservador que ha sido polémico en sus críticas. En la misma línea, Matías Bernal Campos, “El Herrero Liberal”, ha demostrado ser más confrontativo, con posturas firmes y un compromiso activo en la defensa de Milei.

La Influencia de la Redes Sociales

Otros participantes incluyen a Lucas Apollonio, un abogado que amplifica contenido oficial; Yayi Morales, economista y colaboradora en medios; y Candela Vidal, concejal y cosplayer que trae una perspectiva única al ámbito digital. A pesar de sus trayectorias diversas, todos comparten un objetivo común: defender la imagen del oficialismo y contrarrestar ataques mediáticos.

Las Consecuencias del Caso Adorni

La reunión en Olivos se produjo en un momento crítico, justo después del escándalo relacionado con Adorni, que había mermado la moral de Las Fuerzas del Cielo. Ordenados a mantener silencio, varios miembros de este grupo han notado una disminución en su capacidad para respaldar públicamente a la administración actual, comparando la situación con un distanciamiento similar al que se dio entre La Cámpora y Cristina Fernández.

Un Encuentro con Rebote Mediático

La rivalidad entre Lemoine y Parisini no es nueva. Recientes intercambios en redes sociales han dejado en evidencia la tensión entre estos grupos. Milei, al retuitear un comentario de Lemoine, avivó aún más el fuego de una lucha que se desarrolla no solo en el ámbito político, sino también en las redes sociales.

El Control del Ecosistema Digital

En esencia, la lucha por el control del espacio digital es más que un simple conflicto interno; es una batalla por la estrategia política, recursos y la capacidad de marcar la agenda. Las Fuerzas del Cielo han construido su influencia bajo la guía de Caputo, y el Gordo Dan se ha erigido como su figura pública. Irónicamente, su canal, La Misa, se emite por Carajo, vinculado a una ideología que a menudo se contrasta con el kirchnerismo.

La reunión en Olivos no solo representa un intento de consolidar un ecosistema propio, sino que también revela que el conflicto entre Karina y Caputo se ha trasladado a la batalla cultural, un terreno donde Caputo creía tener el control absoluto. Con audiencias en tiempo real, esta batalla se desarrolla ante los ojos del público, con cada movimiento calculado para maximizar el impacto.