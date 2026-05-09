El PRO alerta sobre el aumento del malestar social

El contraste entre las declaraciones de Javier Milei sobre un “récord de consumo” y la realidad expuesta por un informe de la Fundación Pensar es desgarrador. ¿Qué está sucediendo realmente en la economía argentina?

A medida que el optimismo oficial choca con la dura realidad, un nuevo informe revela un panorama preocupante. A pesar de las afirmaciones de una recuperación, los datos reflejan una caída del ingreso disponible y un aumento del malestar social.

Caída en el Ingreso Familiar y Aumento del Malestar Social

El informe de la Fundación Pensar destaca una preocupante disminución del ingreso disponible, que ahora se sitúa un 5,4% por debajo de los niveles de 2023. La situación se agrava especialmente en los sectores más vulnerables, que sufren las consecuencias del aumento de tarifas y gastos esenciales, que representan hasta un 24% de sus ingresos.

Demanda Social Creciente y Descontento Generalizado

El estudio indica que el 64% de los encuestados evoca sentimientos negativos hacia el gobierno actual, relegando incluso a la política como preocupación principal. Este descontento surge no solo por decisiones cuestionadas, sino también por el impacto directo en la economía del hogar.

El Consumo Familiar Bajo la Lupa

Contrario a la afirmación del Gobierno de que se ha alcanzado un “récord histórico” en consumo, el informe revela que, aunque existió un rebote en 2024, el consumo familiar ha disminuido en tres de los últimos cuatro trimestres. La brecha entre los diferentes segmentos de la sociedad es más evidente que nunca, mostrando un panorama desigual y comprometido.

Desafíos en el Mercado Laboral

El empleo también presenta un escenario alarmante. Aunque la cifra de puestos de trabajo aumentó, gran parte de esta mejora se atribuye a trabajos informales. La pérdida de 266 mil empleos registrados exacerba la inseguridad laboral, creando un clima de temor entre los trabajadores.

La Cruda Realidad de los Salarios

La situación salarial es igualmente desalentadora. Los jubilados vieron caer sus ingresos un 24% desde que comenzó la gestión de Milei, mientras que el salario mínimo ha perdido un 39% de su poder adquisitivo, el peor índice en dos décadas. Las cifras también indican que los salarios en el sector privado han renunciado a, en promedio, $2,3 millones de sus ingresos.

Cambio de Prioridades entre la Ciudadanía

La encuesta destaca un cambio en las inquietudes de los argentinos, donde la posibilidad de perder el empleo se ha vuelto más apremiante que la lucha contra la inflación. Alrededor del 68% de los encuestados ha tenido que reducir sus consumos diarios, priorizando la estabilidad financiera sobre el ocio y el bienestar personal.

Un Panorama Complejo para el Gobierno

A pesar de las dificultades, el informe reconoce que el gobierno mantiene ciertos pilares económicos, como el superávit financiero y la mejora en exportaciones. Sin embargo, la advertencia es clara: el bienestar social no se sustenta únicamente en logros macroeconómicos, y las grietas comienzan a hacerse evidentes.