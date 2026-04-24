El temible pulpo carnívoro de 19 metros que habitó los océanos primitivos

Un reciente estudio revela que los pulpos gigantes fueron los temidos depredadores de alta mar en una era dominada por los dinosaurios, desafiando creencias previas sobre la fauna antigua.

Los pulpos gigantes, sorprendentes depredadores de los océanos antiguos

Científicos de la Universidad de Hokkaidō, Japón, han presentado hallazgos que revelan que hace 100 millones de años, los pulpos gigantes dominaban las aguas, mostrando características que los posicionaban como los cazadores más temidos de su tiempo.

Un nuevo enfoque sobre la evolución de los pulpos

Investigaciones recientes sobre mandíbulas fósiles han indicado que estos majestuosos seres podían alcanzar hasta 19 metros de largo, constituyéndose posiblemente como los invertebrados más grandes conocidos por la ciencia.

Por años, se asumió que los grandes depredadores del océano eran los vertebrados, relegando a invertebrados como pulpos y calamares a un papel secundario en la red alimentaria.

Características sorprendentes de los pulpos fósiles

Los análisis de estas mandíbulas, sumamente bien conservadas, sugieren que los pulpos gigantes poseían una capacidad excepcional para desgarrar los duros caparazones de otros animales marinos, adaptándose eficazmente como depredadores.

Las estimaciones sobre su longitud corporal, incluyendo los extensos brazos, varían entre 7 y 19 metros, posicionándolos como criaturas de tamaño formidable, incluso en los estándares de hoy.

Un comportamiento alimenticio intrigante

Una característica notable es el desgaste desigual en las mandíbulas, lo que podría indicar una preferencia lateral al alimentarse, un comportamiento observado en diversas especies modernas relacionado con funciones cerebrales avanzadas.

Las incógnitas de estos gigantes del mar

A pesar de estas revelaciones, quedan preguntas sobre la forma exacta y las capacidades de estos pulpos antiguos. No se han encontrado fósiles que proporcionen evidencia directa sobre su dieta, lo que deja un velo de misterio en torno a sus hábitos alimenticios.

Expertos sugieren que, al igual que los pulpos actuales, eran depredadores versátiles, propensos a consumir diversos tipos de presas. «Es posible que se alimentaran principalmente de amonites, pero poco se sabe a ciencia cierta», afirma un paleontólogo.

Una ventana a un pasado fascinante

El estudio de estos fósiles no solo ofrece una visión intrigante de un maestro de los océanos antiguos, armado con un cerebro sofisticado y estructuras que le permitieron competir con otros depredadores, sino que también abre nuevas vías para la investigación en paleontología y la evolución de los invertebrados.