Conrado Estol: Su Impactante Frase sobre Insomnio y Calidad de Vida

La falta de sueño puede tener efectos devastadores en nuestra calidad de vida. Conoce las recomendaciones de un reconocido neurólogo para mejorar tu descanso y prevenir problemas a largo plazo.

El especialista Conrado Estol ha compartido información crucial sobre las causas del insomnio y las estrategias fundamentales para lograr un descanso óptimo. “La mayoría de las personas no logra un descanso reparador”, advirtió el neurólogo.

Dificultades del Sueño en Adultos Mayores

Según Estol, a partir de los 65 años, un 15% de las personas experimentan dificultades para conciliar el sueño, un 20% para mantenerse dormidos y un 35% se despiertan demasiado temprano. “Si alguien se duerme en menos de cinco minutos, no es un talento admirable, sino una señal de falta crónica de sueño”, aclaró.

Más Allá de las Horas: La Somnolencia Diurna

El insomnio se manifiesta no solo en las horas de insomnio, sino también en la somnolencia durante el día, lo que impacta directamente la calidad de vida. El neurólogo destacó que en situaciones de duelo, por ejemplo, no es recomendable recurrir a medicación hipnótica, ya que puede interferir en el proceso emocional.

Causas del Insomnio

Las causas del insomnio pueden ser variadas, incluyendo trastornos psiquiátricos, lesiones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, hipotiroidismo, e incluso problemas nutricionales.

Importancia de la Regularidad en el Sueño

“Dormir no se trata solo de la cantidad de horas, sino también de la regularidad”, enfatizó Estol. Mantener horarios consistentes, incluso durante el fin de semana, puede reducir el riesgo de enfermedades graves, incluyendo cáncer y afecciones cardiovasculares.

Además, los cambios en el horario de sueño, sobre todo entre semana y fines de semana, pueden aumentar el riesgo de depresión. Estudios recientes han demostrado que los jóvenes que duermen poco presentan un incremento en marcadores de inflamación y daño celular.

Calidad del Sueño: Un Pilar Esencial

La calidad del sueño también es fundamental y se mide en función del tiempo efectivo que las personas pasan durmiendo en la cama, idealmente un 85% del tiempo. “Aquellos que no logran dormir las horas adecuadas tienen un riesgo duplicado de desarrollar demencia”, concluyó Estol.