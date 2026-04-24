Bitcoin supera el True Market Mean por primera vez desde enero de 2026

El valor de Bitcoin se eleva tras superar su True Market Mean, generando expectativa entre los inversores. Sin embargo, los expertos alertan sobre posibles presiones vendedoras y un riesgo de estancamiento en el corto plazo.

El precio de Bitcoin (BTC) se encuentra nuevamente en el centro de la atención al cruzar el umbral de su True Market Mean, alcanzando los u$s78.100. Este indicador sirve como referencia del costo promedio ponderado entre los inversores activos. Según datos de Glassnode, esta es la primera vez que la criptomoneda más valiosa del mercado alcanza este nivel desde mediados de enero de 2026.

Este reciente movimiento ha despertado esperanzas de una recuperación técnica. Sin embargo, no ha estado exento de cautela por parte de los analistas. Históricamente, cada vez que Bitcoin se ha situado por encima de este marcador, el mercado ha enfrentado significativas presiones de venta, que han resultado en techos temporales.

Alertas Desde el Mercado: Ganancias y Presiones

En su informe semanal, Glassnode destaca un aspecto clave: el Short-Term Holder Realized Profit, que evalúa las ganancias materializadas por los inversores a corto plazo. Durante esta semana, dichos beneficios alcanzaron los u$s4.4 millones por hora, superando ampliamente el umbral de u$s1,5 millones que generalmente coincide con los picos locales de precio en 2026.

Aunque este dato no indica una caída inminente, enciende una alerta: los nuevos compradores, ahora en ganancias, empiezan a realizar ventas. Esto podría incrementar la presión vendedora, especialmente si las ventas se concentran alrededor de los u$s80.000, complicando el avance del precio sin un aumento equivalente en la demanda.

El True Market Mean, desarrollado por Glassnode, combina el precio de adquisición promedio de todos los BTC en circulación con su precio actual, reduciendo la volatilidad a corto plazo. Superar este nivel indica que el valor del mercado supera el costo promedio de adquisición, lo que típicamente se asocia con una mayor confianza entre los compradores. Sin embargo, también puede convertirse en una zona de venta donde muchos inversores deciden tomar ganancias.

Niveles Clave y Escenarios Futuro

El próximo punto de resistencia para Bitcoin se sitúa en torno a los u$s80.100, donde también converge el costo promedio de los investidores a corto plazo. Superar esta barrera significaría que aproximadamente el 54% de estos participantes estaría en ganancias, lo que podría avivar tanto el optimismo como la presión para vender.

En este escenario, el mercado de Bitcoin se enfrenta a un momento crítico: determinar si puede consolidar su recuperación o si volverá a repetir ciclos de subidas seguidos de correcciones significativas.