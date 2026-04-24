“Nacho Levy alerta: ‘Las políticas de Milei llevan a los jóvenes hacia el narcotráfico’”

Javier Milei y su Impacto en los Barrios Pobres: Una Realidad Agridulce

En una reveladora entrevista en el programa "QR!" de Canal E, el conductor Pablo Caruso dialogó con Ignacio Levy sobre el profundo impacto que el gobierno de Javier Milei está teniendo en los barrios populares de Argentina. La charla expuso temas candentes como el deterioro económico, el cierre de negocios y el aumento del narcotráfico.

Durante la conversación, Levy hizo hincapié en cómo, hace solo dos años, Milei era visto como una figura de esperanza para muchos, pero hoy el sentimiento ha cambiado drásticamente hacia la frustración y la rabia.

Cierre de Comercios y Desempleo en Aumento

Levy, referente del movimiento La Poderosa, utilizó ejemplos de la zona sur de Buenos Aires para ilustrar la crisis. “Caminas por avenida Iriarte y ves negocios con las persianas bajadas y carteles de ‘se vende’ o ‘se alquila’ por doquier. Donde antes había un bar, hoy no queda nada”, comentó.

Relató su visita a un conocido parrilla, que solía estar repleta y ahora apenas tiene comensales: “Había 30 mesas, y apenas una estaba ocupada, la mía, tomando un café”, agregó, reflejando así la dura realidad que enfrentan muchos vecinos.

Esa situación ha llevado a la aparición de más de 300,000 nuevos choferes de aplicaciones, quienes han perdido otras fuentes de ingreso a raíz de esta crisis económica.

Impacto en los Jóvenes y la Aumento del Narcotráfico

Levy también alertó sobre la alarmante situación de las familias más vulnerables. Con ingresos promedios que rondan los 330,000 pesos, muchas viven por debajo de la línea de pobreza. El abandono escolar es significativo, con un 42% de los jóvenes dejando sus estudios para contribuir económicamente a sus hogares.

El narcotráfico, según Levy, se ha convertido en una alternativa económica para muchos, ofreciendo un salvavidas en medio de la falta de empleo: “Cuando no puedes pagar tus deudas, te ves obligado a recurrir a quien te presta, y ese es el prestamista narco”, explicó.

Desalojos y la Situación en la Villa 31

La entrevista también tocó el delicado tema de los desalojos y la situación en la Villa 31. Levy denunció que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de integración urbana están en riesgo debido a las nuevas normativas. “La situación en la Villa 31 es aterradora, con vallas, desalojos y restricciones que impiden incluso el ingreso de ambulancias”, advirtió.

Su resumen final fue claro y contundente: “El industricidio de Milei no es solo una frase política. Es la dura realidad que viven millones de personas a diario.”