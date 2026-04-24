Detienen a concejal de La Libertad Avanza por manejar un auto con pedido de captura

El clima se tornó tenso en el partido Presidente Perón tras la detención de un concejal vinculado a La Libertad Avanza, involucrado en un misterioso caso de un vehículo robado.

La detención se produjo durante un control de rutina en San Vicente, cuando las autoridades interceptaron el vehículo de un político que portaba documentación irregular.

Incidente en San Vicente

El operativo tuvo lugar este jueves en la intersección de la ruta 58 y Juan Pablo II, aproximadamente a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Los miembros del Comando de Patrullas realizaron un control vehicular que llevó a un descubrimiento sorprendente.

Identificación del Concejal

Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, concejal del partido libertario, fue el político detenido. Los agentes policiales notaron que se desplazaba en un Renault Sandero azul oscuro.

Irregularidades en la Documentación

Al verificar el vehículo, se reveló que estaba relacionado con un pedido de secuestro activo emitido por un juzgado federal de Lomas de Zamora desde marzo de 2024. Esta orden de captura se había mantenido sin resolver durante más de dos años.

Detención y Secuestro del Vehículo

Durante la inspección del Renault Sandero, se descubrieron irregularidades en la cédula automotor, lo que generó sospechas sobre la autenticidad de los documentos que Fernández presentó. Estas inconsistencias llevaron a la policía a proceder con la detención del concejal y con el secuestro del vehículo, que fue llevado a una dependencia policial en la zona.

Investigaciones en curso

La investigación ahora está en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) descentralizada N°1 de San Vicente. La Justicia Federal ha decidido avanzar bajo la figura de “encubrimiento” y ahondar en las pericias para esclarecer el posible uso de documentación adulterada.

Consecuencias para el Funcionario

Con el concejal bajo custodia, las autoridades buscan determinar el origen del vehículo y la responsabilidad de Fernández en la presentación de documentos fraudulentos.