Guillermo Hang: ‘Milei ganó, pero la economía se enfría’

La economía argentina enfrenta un escenario preocupante, donde los indicadores revelan una caída inesperada en la confianza de los consumidores. El economista Guillermo Hang comparte su análisis sobre la situación actual y sus posibles implicaciones.

La situación económica de Argentina es alarmante. En una reciente entrevista, el economista Guillermo Hang no titubeó al calificar los últimos datos económicos como «muy malos». La reciente desaceleración comenzó tras las elecciones, contradiciendo las expectativas previas. Según Hang, «ganó Milei y desde ahí, la economía se enfrió», impactando especialmente en sectores estratégicos como la industria automotriz y metalmecánica, que presentan caídas notorias.

Un Entorno Macro Estable Pero Frágil

Hang detalla que el actual equilibrio financiero en Argentina es delicado. «La estabilidad macro se sostiene en dos pilares: el superávit fiscal y un tipo de cambio estable», explica. Sin embargo, ambos pilares muestran signos de debilidad. El superávit fiscal se ve amenazado por un aumento en la deuda flotante, mientras que la estabilidad del dólar menoscaba la competitividad de la industria en un contexto inflacionario, creando una economía fragmentada.

Los únicos sectores con un desempeño aceptable son los primarios, como la agricultura, la minería y la energía. No obstante, estos sectores tienen un impacto limitado en la creación de empleo, exacerbando la situación social en el país. «Los sectores que generan empleo, como la industria, la construcción y el comercio, están en retroceso», añade Hang.

Desafíos en el Consumo y Desigualdad Social

La caída del consumo es palpable y se refleja en la desigualdad social. Hang destaca que «la confianza del consumidor en los sectores de ingresos bajos se ha desplomado», mientras que la reducción en los sectores de mayores ingresos es más moderada. Esta situación crea una economía que opera a dos velocidades: una pequeña élite prosperando, mientras que la mayoría enfrenta crecientes dificultades.

La falta de recuperación salarial y la carencia de inversiones sostenidas agravan el panorama. «Es una economía donde la minoría vive cada vez mejor, mientras que la mayoría se enfrenta a situaciones cada vez más complejas», concluye el economista, agregando que, a pesar de algunos controles en variables financieras, es necesario ser más críticos respecto a la verdadera situación de la economía real.