Javier Milei asegura: ‘La inflación comenzará en cero este año’

En una reciente entrevista, el presidente Javier Milei aseguró que la inflación comenzará a bajar, generando esperanzas en medio de una economía golpeada por el aumento constante de precios.

Expectativas de Desaceleración Inflacionaria

Durante su aparición en el canal de streaming Neura, Milei compartió su perspectiva sobre la economía argentina. Afirma que la inflación empezará a ceder, sin prometer una baja drástica inmediata. «La inflación va a empezar a ceder. Va a comenzar con cifras cercanas a cero este año», aclaró, buscando dar tranquilidad en un contexto económico complicado.

Causas del Aumento de Precios

El mandatario argumentó que la reciente dinámica inflacionaria es resultado de un contexto excepcional tras las elecciones de 2025. «Cuando nosotros ganamos, hubo un ataque feroz contra la moneda», explicó, al tiempo que reconoció los efectos negativos en la actividad económica.

Indicadores de Recuperación Económica

A pesar de que Milei admitió que la economía «se frenó» en los últimos meses, destacó que están surgiendo señales de recuperación. «La actividad dejó de caer, hay indicadores positivos», enfatizó, señalando un aumento en la recaudación y en los movimientos de créditos y débitos como pruebas de esta mejora.

Medidas para Estabilizar la Economía

En el marco de sus esfuerzos por estabilizar la economía, Milei defendió medidas como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), diseñado para fomentar la inversión a través de beneficios fiscales. Según él, estas políticas son fundamentales para la desaceleración de la inflación.

Encuentro con Peter Thiel: Reflexiones Importantes

En la misma entrevista, Milei compartió detalles de su reciente reunión con Peter Thiel, cofundador de PayPal. Aunque el encuentro no abordó inversiones específicas, el presidente destacó que Thiel reconoció los logros del gobierno y buscó entender cómo estas reformas podrían mantenerse a largo plazo.

Logros en Fiscalidad

Milei subrayó los avances fiscales alcanzados desde su llegada al gobierno, indicando que lograron reducir el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero en el Tesoro en apenas un mes, y eliminar completamente el déficit en el Banco Central en seis meses.