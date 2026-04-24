Trump Anuncia Una Prórroga de Tres Semanas para el Alto al Fuego entre Israel y Hezbollah

En un consecuente avance diplomático, Israel y Líbano han acordado extender el alto al fuego en su conflicto, inicialmente programado para concluir el lunes, por un período adicional de tres semanas. Esta decisión fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La noticia surge tras la segunda ronda de negociaciones entre los embajadores de ambos países en la Casa Blanca, donde Trump destacó el buen desarrollo de las conversaciones, aunque también advirtió que deben considerar a Hezbollah en sus decisiones.

Una Diplomacia Histórica

El alto al fuego inicial de diez días se inició el pasado viernes, marcando un hito al ser la primera vez en décadas que Israel y Líbano se involucran en pláticas directas. Este diálogo ha sido cuestionado por Hezbollah, que se opone a cualquier forma de acercamiento entre ambos países.

Apoyo de Estados Unidos a Líbano

Trump también se comprometió a trabajar junto a Líbano para ayudarlo a protegerse de las acciones de Hezbollah, una declaración que reafirma la influencia estadounidense en la región.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, los embajadores de Israel y Líbano agradecieron a Trump por sus esfuerzos para facilitar este diálogo. Además, el presidente estadounidense anunció que tiene intenciones de recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, en las próximas semanas.

Tensiones en el Estrecho de Ormuz

Por otro lado, las relaciones entre Estados Unidos e Irán siguen tensas, especialmente en el contexto del estrecho de Ormuz, donde ambos países han estado involucrados en el acaparamiento de buques. Trump ordenó al ejército estadounidense que actúe con firmeza frente a cualquier intento de Irán de interrumpir la navegación en la zona.

En declaraciones a los medios, el presidente manifestó su desinterés por acelerar el proceso de paz con Irán, afirmando que no se siente presionado por el tiempo, a diferencia de lo que se puede creer desde el exterior. Aseguró que Irán está atravesando un periodo de caos interno.

Reacciones de Irán y de Israel

Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán desestimó las afirmaciones de Trump como un intento de desviar la atención, y subrayó la unidad de su país. Al mismo tiempo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, expresó la disposición de Teherán para dialogar, aunque criticó la postura de EE. UU. por obstaculizar las negociaciones.

En respuesta, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que el país está listo para reanudar las operaciones militares en caso de ser necesario, esperando un visto bueno de Estados Unidos.

Tragedia en Líbano: Funeral de Amal Khalil

Entre tanto, decenas de personas se congregaron en el pueblo de Baysariyeh, en el sur de Líbano, para rendir homenaje a la periodista Amal Khalil, quien perdió la vida en un ataque aéreo israelí. Khalil y otro periodista buscaban refugio en una casa cuando un bombardeo impactó un vehículo cercano, previo a un segundo ataque que la alcanzó.

Funcionarios de salud libaneses denunciaron que las fuerzas israelíes dispararon contra una ambulancia que llegó al lugar para rescatar a Khalil, lo que complicó el acceso a los heridos. “Atacar a periodistas y obstaculizar su acceso por parte de los equipos de rescate son crímenes de guerra”, declaró el primer ministro Nawaf Salam.

A pesar de las acusaciones, el ejército israelí negó haber atacado deliberadamente a periodistas o a equipos de rescate, asegurando que está revisando la situación.