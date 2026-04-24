ONG brasileña exige pena más severa para abogada acusada de racismo en el caso de Agostina Páez

Agostina Páez: La Controversia del Racismo que Sacudió a Argentina y Brasil

La abogada santiagueña, tras salir de prisión, enfrenta nuevas complicaciones legales en Brasil.

Agostina Páez, de 29 años, sigue en el centro de una tormenta mediática luego de su liberación tras pagar una fianza de 18.500 dólares. La joven se enfrenta a una acusación de racismo en Brasil que podría complicarse aún más debido a la intervención de una ONG.

Después de pasar 75 días detenida en Río de Janeiro por presuntos gestos racistas hacia empleados de un bar en Ipanema, Páez finalmente pudo regresar a Buenos Aires y luego a su ciudad natal, Santiago del Estero. Sin embargo, su situación legal todavía está lejos de resolverse.

El Impacto Familiar en la Controversia El regreso de Agostina a su hogar estuvo marcado por un incidente inesperado: su padre, Mariano Páez, fue grabado imitando los gestos que generaron tensiones en Brasil. Este hecho se volvió viral y contribuyó a la controversia que rodea al caso. Reacción del Padre y su Influencia en el Proceso Legal Ante la viralización del video, Mariano negó su comportamiento, sugiriendo que la grabación era un engaño. Sin embargo, sus acciones están siendo consideradas en la evaluación judicial por parte de la ONG Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (CEAP), que recién presentó un reclamo por una indemnización mayor.

Demandas de Reparación a la Sociedad Brasileña La CEAP, comprometida con la lucha contra el racismo y la promoción de derechos humanos, argumenta que la conducta racista proviene de un entorno familiar. La ONG está pidiendo una reparación económica que podría ascender a 39.000 dólares, destinados a proyectos comunitarios en ambos países. Reacciones del Abogado de la ONG Carlos Nicodemos, abogado de CEAP, subrayó que la intención es lograr una indemnización no solo a las víctimas inmediatas, sino también una compensación colectiva que beneficie a la sociedad brasileña en su conjunto, cuestionando las decisiones del juez que favorecieron a Páez durante el proceso.