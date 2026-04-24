Resultados de la Quiniela: Jueves 23 de abril, Nacional y Provincia

Quiniela: Resultados y Números Ganadores del 23 de Abril en Argentina
Descubre los resultados más recientes de la quiniela, el juego de azar más querido en el país, y verifica si tus números han sido premiados.
La quiniela se ha consolidado como el juego de azar favorito de los argentinos, contando con el respaldo de las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, su sistema de premios se basa en los aciertos de los participantes, lo que la hace sumamente emocionante.
Resultados de la Quiniela del 23 de abril: La Previa
A la cabeza: 7561
Los 20 números sorteados son:
- 7561
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Resultados de la Quiniela del 23 de abril: La Primera
A la cabeza: 6461
Los 20 números sorteados son:
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Resultados de la Quiniela del 23 de abril: Matutina
A la cabeza: 2638
Los 20 números sorteados son:
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Resultados de la Quiniela del 23 de abril: Vespertina
A la cabeza: 7015
Los 20 números sorteados son:
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Resultados de la Quiniela del 23 de abril: Nocturna
A la cabeza: 9380
Los 20 números sorteados son:
- 9380
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Resultados de la Quiniela: Provincia
La Previa
A la cabeza: 2407
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La Primera
A la cabeza: 4046
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Matutina
A la cabeza: 7031
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Vespertina
A la cabeza: 6020
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Nocturna
A la cabeza: 6839
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Cómo Participar en la Quiniela
Para jugar en la quiniela, selecciona un monto de dinero que desees apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Elige entre las diferentes rondas de sorteos que se llevan a cabo a lo largo del día.
Horarios de Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y están organizados en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- Matutina: 15:00 hs.
- Vespertina: 18:00 hs.
- Nocturna: 21:00 hs.