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Resultados de la Quiniela: Jueves 23 de abril, Nacional y Provincia

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Quiniela: Resultados y Números Ganadores del 23 de Abril en Argentina

Descubre los resultados más recientes de la quiniela, el juego de azar más querido en el país, y verifica si tus números han sido premiados.

La quiniela se ha consolidado como el juego de azar favorito de los argentinos, contando con el respaldo de las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, su sistema de premios se basa en los aciertos de los participantes, lo que la hace sumamente emocionante.

Resultados de la Quiniela del 23 de abril: La Previa

A la cabeza: 7561

Los 20 números sorteados son:

  1. 7561
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
  8. (No disponible)
  9. (No disponible)
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  11. (No disponible)
  12. (No disponible)
  13. (No disponible)
  14. (No disponible)
  15. (No disponible)
  16. (No disponible)
  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
  19. (No disponible)
  20. (No disponible)

Resultados de la Quiniela del 23 de abril: La Primera

A la cabeza: 6461

Los 20 números sorteados son:

  1. 6461
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
  8. (No disponible)
  9. (No disponible)
  10. (No disponible)
  11. (No disponible)
  12. (No disponible)
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  14. (No disponible)
  15. (No disponible)
  16. (No disponible)
  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
  19. (No disponible)
  20. (No disponible)

Resultados de la Quiniela del 23 de abril: Matutina

A la cabeza: 2638

Los 20 números sorteados son:

  1. 2638
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
  8. (No disponible)
  9. (No disponible)
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  11. (No disponible)
  12. (No disponible)
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  14. (No disponible)
  15. (No disponible)
  16. (No disponible)
  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
  19. (No disponible)
  20. (No disponible)

Resultados de la Quiniela del 23 de abril: Vespertina

A la cabeza: 7015

Los 20 números sorteados son:

  1. 7015
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
  8. (No disponible)
  9. (No disponible)
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  11. (No disponible)
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  16. (No disponible)
  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
  19. (No disponible)
  20. (No disponible)

Resultados de la Quiniela del 23 de abril: Nocturna

A la cabeza: 9380

Los 20 números sorteados son:

  1. 9380
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
  8. (No disponible)
  9. (No disponible)
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  11. (No disponible)
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  14. (No disponible)
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  16. (No disponible)
  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
  19. (No disponible)
  20. (No disponible)

Resultados de la Quiniela: Provincia

La Previa

A la cabeza: 2407

  1. 2407
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
  8. (No disponible)
  9. (No disponible)
  10. (No disponible)
  11. (No disponible)
  12. (No disponible)
  13. (No disponible)
  14. (No disponible)
  15. (No disponible)
  16. (No disponible)
  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
  19. (No disponible)
  20. (No disponible)

La Primera

A la cabeza: 4046

  1. 4046
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
  8. (No disponible)
  9. (No disponible)
  10. (No disponible)
  11. (No disponible)
  12. (No disponible)
  13. (No disponible)
  14. (No disponible)
  15. (No disponible)
  16. (No disponible)
  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
  19. (No disponible)
  20. (No disponible)

Matutina

A la cabeza: 7031

  1. 7031
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
  8. (No disponible)
  9. (No disponible)
  10. (No disponible)
  11. (No disponible)
  12. (No disponible)
  13. (No disponible)
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  15. (No disponible)
  16. (No disponible)
  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
  19. (No disponible)
  20. (No disponible)

Vespertina

A la cabeza: 6020

  1. 6020
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
  8. (No disponible)
  9. (No disponible)
  10. (No disponible)
  11. (No disponible)
  12. (No disponible)
  13. (No disponible)
  14. (No disponible)
  15. (No disponible)
  16. (No disponible)
  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
  19. (No disponible)
  20. (No disponible)

Nocturna

A la cabeza: 6839

  1. 6839
  2. (No disponible)
  3. (No disponible)
  4. (No disponible)
  5. (No disponible)
  6. (No disponible)
  7. (No disponible)
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  9. (No disponible)
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  17. (No disponible)
  18. (No disponible)
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  20. (No disponible)

Cómo Participar en la Quiniela

Para jugar en la quiniela, selecciona un monto de dinero que desees apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Elige entre las diferentes rondas de sorteos que se llevan a cabo a lo largo del día.

Horarios de Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y están organizados en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • Matutina: 15:00 hs.
  • Vespertina: 18:00 hs.
  • Nocturna: 21:00 hs.
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