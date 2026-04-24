Neuquén: Pluspetrol solicita invertir USD 12.000 M bajo el RIGI

Con el objetivo de transformar la producción de hidrocarburos en la cuenca de Vaca Muerta, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) presentan un plan innovador de desarrollo con miras a revolucionar el sector energético argentino.

Pluspetrol ha dado un paso significativo hacia su expansión al solicitar formalmente su inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este movimiento se enmarca dentro de un proyecto que contempla una inversión de USD 12.000 millones para el desarrollo del bloque Bajo del Choique-La Invernada, en la provincia de Neuquén.

Metas Ambiciosas de Producción

El plan de desarrollo contemplará alcanzar una producción de 100.000 barriles diarios de petróleo (bbl/d) en un horizonte de 25 años. Para lograr esta ambiciosa meta, Pluspetrol prevé la construcción de cuatro plantas de procesamiento, la instalación de ductos y la perforación de más de 600 pozos. La materialización de este proyecto posicionaría a la compañía como un actor clave en el sector energético argentino.

Estrategia de Ejecución en Dos Fases

El desarrollo se llevará a cabo en dos etapas para maximizar la logística y los recursos. En la primera fase, se enfocarán en la zona sur del área, con la meta de lograr 50.000 bbl/d y 6 Mm³/d de gas. La segunda fase se centrará en la zona norte, aspirando a alcanzar los 100.000 bbl/d y 12 Mm³/d de gas.

Impacto en la Comunidad y el Medio Ambiente

Este significativo desembolso tiene el potencial de fortalecer la sostenibilidad energética en la región, beneficiando a la comunidad de Rincón de los Sauces y toda la cadena de valor asociada. Pluspetrol, con más de 45 años de trayectoria en la provincia, considera esta iniciativa como un hito esencial para consolidar su presencia internacional, que abarca operaciones en Perú, Estados Unidos y Ecuador.

Más Proyectos en el Marco del RIGI

Este pedido de Pluspetrol se suma a una creciente lista de 13 proyectos aprobados por el Ministerio de Economía bajo el RIGI, con un flujo neto de capitales que supera los USD 700 millones en el sector energético. Destacan iniciativas como el oleoducto Vaca Muerta Sur, liderado por YPF, que recibió la categoría de «Exportación Estratégica de Largo Plazo» para una inversión de USD 2.900 millones.

Nuevas Oportunidades en el Horizonte

El Gobierno está evaluando una amplia gama de proyectos para incluir en este régimen, apuntando a beneficios fiscales y cambiarios. En el sector minero, se proyectan inversiones por un total de USD 47.000 millones, destacando el megaproyecto cuprífero Vicuña, que contempla desembolsos iniciales de USD 790 millones.

Transición Energética y Desarrollo Sostenible

Las autoridades también están revisando propuestas en áreas de transición energética y desarrollo petroquímico. Se espera que el avance de estas iniciativas impulse las exportaciones de energía y minería, alcanzando niveles récord para finales de la década, apoyados por el marco regulatorio del RIGI. El ministro de Economía, Luis Caputo, está comprometido en asegurar la efectividad de estos planes de inversión en los plazos establecidos.