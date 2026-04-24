Futbolistas bajo la lupa: fiestas privadas y denuncias de prostitución

Un escándalo sacude el mundo del deporte al revelarse una investigación judicial en Milán que involucra a futbolistas de renombre y un sistema clandestino de fiestas privadas.

La trama gira en torno a Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, dueños de una agencia VIP, quienes fueron arrestados por su presunta conexión con un servicio de prostitución. Los detalles de la red han comenzado a salir a la luz, vinculando a varias estrellas del fútbol internacional.

Futbolistas de Renombre en la Mira

Entre las personalidades mencionadas en la investigación se encuentran Dean Huijsen, Víctor Osimhen, Luca Pellegrini, Matteo Cancellieri, Alessandro Buongiorno, Samuele Ricci y Daniel Maldini. Hasta el momento, la Justicia ha decidido mantener sus identidades en reserva y no ha especificado qué tipo de servicios podían haber contratado.

Vínculos con Otras Celebridades

Además, el caso ha dado lugar a menciones de figuras como Usain Bolt y Wayne Rooney, mientras que un piloto de Fórmula 1 fue identificado en escuchas telefónicas, sugiriendo una red más amplia que solo el ámbito futbolístico.

La Agencia de Lujo y sus Prácticas

La investigación se centra en MADE Luxury Concierge, una empresa que prometía experiencias de lujo a deportistas y celebridades, ofreciendo desde alquileres de propiedades exclusivas hasta acceso a eventos de alta gama. Sin embargo, sus paquetes incluían también la compañía de mujeres seleccionadas para distintos fines.

Arrestos y Acusaciones

Buttini y Ronchi fueron arrestados por la jueza Chiara Valori junto a varios colaboradores y enfrentan graves cargos, que incluyen explotación de la prostitución y lavado de dinero. En esta operación, se han confiscado bienes que superan los 1,2 millones de euros, evidenciando la magnitud del caso.

Operativa Internacional y Escalofriantes Revelaciones

La red habría operado desde 2019, extendiendo sus actividades a destinos populares como Milán, Mykonos y San Bartolomé, todo mediante un sistema de membresías VIP y conserjería personalizada. Se ha documentado la participación de más de cien mujeres, así como el uso de sustancias como óxido nitroso durante las fiestas, aumentando el nivel de controversia y preocupación social.

A medida que avanza la investigación, el enfoque está puesto en determinar el alcance de estas actividades y el grado de implicación de las figuras públicas mencionadas. La información continúa siendo investigada de forma discreta por parte de las autoridades.