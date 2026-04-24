Milei apoya a Adorni y confirma su respaldo en el Congreso

El presidente argentino se manifiesta a favor de su equipo en medio de acusaciones de enriquecimiento y pronostica una desaceleración en los precios.

Javier Milei se pronunció sobre la situación judicial de su vocero, Manuel Adorni, brindándole un sólido apoyo político frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito. En una entrevista reciente en el canal de streaming Neura, Milei aseguró que estará presente el próximo miércoles en el Congreso para respaldar a Adorni durante su informe ante los diputados, un acto de firmeza ante la oposición.

Respaldo en Momentos de Crisis

Sobre la investigación que involucra a Adorni, particularmente en la compra de propiedades y vuelos a Punta del Este, el mandatario se mostró contundente. Reiteró que Adorni brindará las explicaciones necesarias sobre su patrimonio y puso énfasis en la lealtad de su equipo durante este proceso, mientras la justicia continúa recolectando evidencia.

Manuel Adorni recibe apoyo de Javier Milei en un momento complicado.

Reunión con Peter Thiel

En otro momento de la entrevista, Milei habló sobre su reciente encuentro con Peter Thiel, cofundador de PayPal y figura clave de Silicon Valley. Describió el cónclave como «maravilloso» y destacó su afinidad filosófica con el empresario anarcocapitalista. Aclaró que aún no se han discutido inversiones específicas para Argentina, a pesar de los rumores.

Perspectivas Económicas

Con respecto a la inflación, Milei prevé un cambio significativo. «Comenzará a ceder», apuntó, y anticipó que este año podría iniciar con un retorno a cero. No obstante, aclaró que eso no implica que habrá una disminución instantánea de la inflación mensual, señalando un contexto complicado generado por un «ataque feroz» contra la moneda nacional tras su victoria electoral anterior.

Milei expresó que Adorni «dará todas las explicaciones necesarias ante la justicia».

Desafíos de la Administración

El presidente abordó los retos económicos que ha enfrentado, comentando que heredó un déficit fiscal del 15% del PBI. Este escenario lo llevó a prepararse para una posible crisis severa. Según Milei, conseguir un déficit cero en el Tesoro durante su primer mes ayudó a evitar un desastre financiero mayor.

La entrevista también dejó de lado un asunto crítico: la reciente prohibición de acceso a periodistas a la Casa Rosada, una medida que provocó un fuerte rechazo en asociaciones de prensa y afectó su relación con los medios de comunicación.

Interés Internacional

Por otro lado, se reveló que Peter Thiel permanecerá en Argentina por un tiempo prolongado para observar de cerca las reformas económicas. Se ha informado que adquirió una propiedad en Barrio Parque por cerca de 12 millones de dólares, lo que indica un notable interés en el programa económico del país dentro de círculos financieros internacionales.

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