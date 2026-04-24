Escándalo en la Feria del Libro: Abucheos y gritos tras el error del secretario de Cultura con ‘Jorge Luis Bórgeres’

La emblemática Feria Internacional del Libro de Buenos Aires da inicio a su 50ª edición, pero no sin momentos de tensión política que sorprendieron a los asistentes.

Inauguración llena de emociones

El jueves 23 de abril, La Rural abrió sus puertas para celebrar medio siglo de literatura bajo el lema “memoria y futuro”. Aunque la inauguración prometía ser un evento de celebración, el ambiente se tornó conflictivo cuando el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, fue recibido con abucheos tras sus declaraciones sobre Jorge Luis Borges y su agradecimiento a Javier Milei.

La situación se intensificó cuando el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, aludió a Jorge Macri, lo que provocó reacciones adversas en el público. A pesar de los abucheos, Rainone defendió la importancia de apoyar la literatura, pidiendo aplausos en lugar de silbidos.

Discurso político y cultural

Cifelli enfrentó un clima hostil al dirigirse al público y pidió que se retiraran los carteles de protesta. A pesar de ello, reafirmó la importancia de la cultura en la gestión actual, poniendo énfasis en que la inversión en este ámbito no es una prioridad y que buscan «ordenar» la cultura.

Jorge Macri, el Jefe de Gobierno, subrayó la revitalización de las bibliotecas y anunció la presencia de Buenos Aires en ferias literarias internacionales como las de Nueva York y Guadalajara, resaltando el auge literario que caracteriza a la ciudad.

Un stand lleno de actividades

La Feria ofrece más de un centenar de actividades en su stand 1.400 del Pabellón Amarillo, donde participarán escritores, filósofos y músicos destacados. Además, se rendirá homenaje a Borges en el 40º aniversario de su fallecimiento con paneles y charlas de reconocidos autores.

Un impulso a la lectura escolar

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó el programa Chequelibro, que otorgará bonos de 10.000 pesos a 60.000 estudiantes de primaria y secundaria para que puedan adquirir libros en la Feria.

Sandra Pettovello

Con esta iniciativa, se espera fomentar la lectura entre los jóvenes, impulsando así el acceso a la literatura en un contexto donde se publica cada vez más, pero en menor cantidad.